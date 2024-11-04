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Окупанти відновлюють закинутий командний пункт Чорноморського флоту в Криму – партизани

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Окупанти відновлюють закинутий командний пункт Чорноморського флоту в Криму – партизани
Партизани знайшли ЗКП окупантів в Криму
Фото: АТЕШ

Українські партизани організації «АТЕШ» виявили закинутий запасний командний пункт ЧФ, який відновлюють росіяни

Окупантам вдалося відновити використання раніше заброшеного запасного командного пункту Чорноморського флоту в Севастополі. Про це повідомили партизани руху АТЕШ у своєму Телеграмі.
 
Агенти «АТЕШ» розвідали запасний командний пункт Чорноморського флоту, відомий як «Об'єкт № 221» та «Алсу-2». Цей об'єкт почали будувати ще в 1977 році, але він так і не був завершений і багато років залишався закинутим.

«Ми зафіксували військових, техніку, блокпост, замаскований БТР неподалік і озброєні патрулі. Примітно також, що навколо був вирубаний ліс, щоб ускладнити непомітний підхід до об'єкта. Крім того, рашисти викопали окопи як додаткову фортифікацію», – повідомили партизани.

Також вони зробили висновок, що окупанти будуть використовувати цей запасний командний пункт.

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Партизани в Криму знайшли ЗПК Чорноморського флоту
Фото: АТЕШ

Партизани «АТЕШ» опублікували координати блокпоста: 44.51812, 33.70264, та натякнули на те, що мають надію, що найближчим часом ЗСУ нанесуть удар по цьому об'єкту. 

Раніше «АТЕШ» зафіксував передислокацію підрозділу 76-ї десантно-штурмової дивізії після удару в Запорізькій області. 

Напередодні один із агентів проукраїнського партизанського руху «АТЕШ» пробрався до командного пункту 37-ї бригади росіян, яка базується на території Донецької області. Він передав багато важливої інформації про офіцерів та командирів окупантів, а також зробив знімки КП.

До слова, партизани руху АТЕШ повідомили, що окремі російські підрозділи відмовляються іти в наступ у Запорізькій області. Такі випадки трапляються дедалі частіше. 

Раніше партизани розвідали військову частину радіохімічного біологічного захисту РФ у Криму. Вона розташована у Сімферополі. Також була виявлена значна кількість техніки окупантів.

До слова, через партизанський рух російське командування заборонило військовим 132-ї окремої мотострілецької бригади, яка воює в Україні, пересуватися між позиціями на військовій техніці.

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Теги: окупанти рашисти наступ партизани Атеш війна Крим Севастополь

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