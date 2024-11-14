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Олександр Черненко Народний депутат 8-го скликання

Ліквідація – ефективні санкції проти військових злочинців

glavcom.ua
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Російський військовослужбовець помер на місці від отриманих травм
фото з соцмереж

«Транковський увійшов у список ліквідованих Службою зрадників, де воєнні злочинці на руках яких кров сотень українців»

Довго не міг прийти в себе після новини про вбиту у вівторок родину у Кривому Розі. Батько був на кухні і залишився живий. Троє дітей і мати загинули у кімнаті. Одному ще не виповнилось трьох. Інше – двомісячне немовля. В такі моменти можна думати тільки про одне. Про помсту нелюдям, які це вчинили.

Новина про смерть одного з військових злочинців, який несе відповідальність за обстріли України, прийшла вже у середу. В Севастополі в автомобілі був підірваний керівник штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів ЧФ РФ Валерій Транковський. СБУ офіційно не підтверджує, що стоїть за цією ліквідацією, але про це відомо від джерел ряду ЗМІ. Зраднику відірвало ноги – він помер на місці від втрати крові. Транковський – воєнний злочинець. Саме він віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільним об'єктам в Україні. Капітан керував обстрілом Вінниці «Калібрами» в липні 2022 року. Тоді загинуло 29 мирних жителів. Також під його керівництвом неодноразово обстрілювали Одесу та інші мирні міста, через що загинуло багато українців.

Що ж Служба вкотре довела, що діє як ефективна спецслужба воюючої країни. Транковський увійшов у список ліквідованих Службою зрадників, де воєнні злочинці на руках яких кров сотень українців. Згадаємо Татарського, Ківу та багатьох інших. І хоча Служба офіційно не повідомляє, що стоїть за ліквідаціями, однак від джерел ми знаємо, що це робота команди Малюка.

Відзначу, що українське суспільство цілковито підтримує ліквідацію зрадників. Вдалі спецоперації – одна з причин, чому рівень довіри до СБУ, згідно опитувань, один з найбільших серед правоохоронних органів і рекордний за всю історію Служби. До того ж, воєнний злочинець Транковський був абсолютно законною ціллю з точки зору законів та звичаїв ведення війни.

Цікаво, що Транковський був у санкційному списку держави Україна. Однак СБУ наклала на нього свої, більш ефективні, «санкції». За даними росЗМІ за Транковським слідкували близько тижня, а саморобний вибуховий пристрій було приведено в дію дистанційно. Причому символічно, що російський військовий злочинець, на руках якого кров десятків мирних українців, закінчив життя на вулиці Тараса Шевченка.

Я не маю даних чи був Транковський причетний до обстрілу Кривого Рогу і загибелі там матері з трьома дітьми. Однак ліквідація цього військового злочинця дає впевненість: хто б не був причетний до цього кривавого злочину, СБУ знайте і покарає. І ці «санкції» поки найефективніші з усіх діючих.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: СБУ санкції Севастополь злочинець втрати

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Олександр Черненко

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Ліквідація – ефективні санкції проти військових злочинців
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