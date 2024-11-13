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СБУ підірвала керівника штабу ракетних кораблів Чорноморського флоту – джерела

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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СБУ підірвала керівника штабу ракетних кораблів Чорноморського флоту – джерела
Внаслідок вибуху окупанту відірвало ноги, він помер від втрати крові
фото з відкритих джерел

Транковський віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільних об'єктах України

У Севастополі Служба безпеки ліквідувала керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів Чорноморського флоту Російської Федерації Валерія Транковського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела в СБУ.

Транковський є воєнним злочинцем, який віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільних об'єктах в Україні. Зокрема, він обстріляв Вінницю «Калібрами» в липні 2022 року. Тоді загинуло 29 мирних жителів. Також окупант неодноразово обстрілював Одесу та інші мирні міста, через що загинуло багато цивільних.

За словами джерел, російський капітан був абсолютно законною ціллю з погляду законів та звичаїв ведення війни. Російські сайти пишуть, що за Транковським слідкували близько тижня, а саморобний вибуховий пристрій було приведено в дію дистанційно. Внаслідок вибуху окупанту відірвало ноги, він помер від втрати крові.

«Символічно, що російський військовий злочинець, на руках якого кров десятків мирних українців, закінчив своє безславне життя на вулиці Тараса Шевченка в Севастополі. Розплата за злодіяння – це лише питання часу. Жоден окупант та вбивця не може відчувати себе в безпеці, де б він не знаходився», – зазначає джерело.

Ліквідований Валерій Транковський
Ліквідований Валерій Транковський
фото з відкритих джерел

Нагадаємо, в окупованому Севастополі сьогодні вранці вибухнув автомобіль. Попередньо спрацював вибуховий пристрій. У машині був капітан першого рангу Чорноморського флоту РФ.

Як повідомлялося, 6 травня 2023 року в Нижньому Новгороді підірвали автомобіль російського письменника-пропагандиста та колишнього бойовика угруповання «ДНР» Захара Прилєпіна.

Нагадаємо, окупантам вдалося відновити використання раніше закинутого запасного командного пункту Чорноморського флоту в Севастополі.

Теги: Крим Севастополь СБУ флот РФ

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