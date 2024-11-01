На Сумщині СБУ затримала ексдепутата-регіонала, який працював на Росію

Російський агент приховано відстежував напрямки руху ешелонів ЗСУ та фіксував локації українських військ

Служба безпеки затримала в Сумській області ще одного російського агента. Ним виявився 48-річний ексдепутат Шосткинської міськради від нині забороненої Партії регіонів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, ексдепутат приховано відстежував напрямки руху ешелонів ЗСУ та фіксував локації українських військ, які захищають прикордоння Сумщини. Для цього він на своєму авто об’їжджав місцевість та знімав відповідні фото і відео.

«Додатково зрадник намагався з’ясувати потрібну йому інформацію від знайомих під час «побутових розмов».Отримані відомості він відправляв кадровому співробітнику управління ФСБ по Брянській області. Його особу та персональні дані вже встановлено Службою безпеки. В агентурних «звітах», окрім надання координат, зрадник просив рашистів якнайшвидше завдавати ударів по місту, зокрема по будівлях ТЦК», – йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували злочини ексдепутата і затримали його за місцем проживання у Шостці. За даними слідства, фігурант був дистанційно завербований ФСБ у липні цього року. При обшуках у нього вилучено мобільний телефон із доказами підривної діяльності.

Правоохоронців вилучили мобільний телефон ексдепутата з доказами підривної діяльності фото: ssu.gov.ua/СБУ

Слідчі Служби безпеки повідомили колишньому регіоналу про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки затримала у Харкові ворожого поплічника, який працював на військово-промисловий комплекс Російської Федерації. Ним виявився 72-річний учений-механік, який розробляв креслення для удосконалення дронів-камікадзе типу «Шахед».

Раніше Служба безпеки затримала на Донеччині агента російської Федеральної служба безпеки. Ним виявився завербований окупантами 34-річний місцевий волонтер Всесвітньої продовольчої програми ООН.

До слова, російська влада продовжує реалізовувати свою стратегію з усунення з керівних посад місцевих жителів на тимчасово окупованих територіях України.