Партизани виявили російські кораблі у Криму та передали їх координати ЗСУ – АТЕШ
Протягом тижня партизанський рух робив фотознімки російських кораблів в Севастополі
Агенти «АТЕШ» протягом тижня проводили розвідку стоянок військових кораблів у Севастополі. Було зроблено десятки фоток та проаналізовано які сили зараз є у Чорноморському флоті РФ у Севастополі та в Криму загалом. Пізніше партизани передали координати українським військовим. Про це вони проінформували у своєму Telegram-каналі.
«У Стрілецькій бухті агенти зафіксували 3 бойові катери, буксир «СБ-36» та рятувальний корабель «Шахтар». Усі судна активно використовують окупанти у військових цілях. Однак це лише мала частина того флоту, який базувався біля Севастополя до початку активних та результативних ударів Сил оборони України. У яких не останню роль відіграли наші агенти руху», – написали «АТЕШ».
Зібрана інформація є дуже великою цінністю для української армії. Вона буде використана для знищення залишків окупаційного флоту.
Нагадаємо, що 13 вересня 2023 року агенти «АТЕШ» та севастопольці навели ракетний удар по флоту росіян у Севастополі, внаслідок чого було вражено великий десантний корабель «Мінськ» та підводний човен «Ростов-на-Дону».
До слова, партизани руху АТЕШ повідомили, що окремі російські підрозділи відмовляються іти в наступ у Запорізькій області. Такі випадки трапляються дедалі частіше.
Раніше партизани розвідали військову частину радіохімічного біологічного захисту РФ у Криму. Вона розташована у Сімферополі. Також була виявлена значна кількість техніки окупантів.
До слова, через партизанський рух російське командування заборонило військовим 132-ї окремої мотострілецької бригади, яка воює в Україні, пересуватися між позиціями на військовій техніці.
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