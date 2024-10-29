Партизани виявили російські кораблі у Криму та передали їх координати ЗСУ – АТЕШ

Протягом тижня партизанський рух робив фотознімки російських кораблів в Севастополі

Агенти «АТЕШ» протягом тижня проводили розвідку стоянок військових кораблів у Севастополі. Було зроблено десятки фоток та проаналізовано які сили зараз є у Чорноморському флоті РФ у Севастополі та в Криму загалом. Пізніше партизани передали координати українським військовим. Про це вони проінформували у своєму Telegram-каналі.

«У Стрілецькій бухті агенти зафіксували 3 бойові катери, буксир «СБ-36» та рятувальний корабель «Шахтар». Усі судна активно використовують окупанти у військових цілях. Однак це лише мала частина того флоту, який базувався біля Севастополя до початку активних та результативних ударів Сил оборони України. У яких не останню роль відіграли наші агенти руху», – написали «АТЕШ».

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Російські кораблі в бухті біля Севастополя Фото: АТЕШ

Зібрана інформація є дуже великою цінністю для української армії. Вона буде використана для знищення залишків окупаційного флоту.

Нагадаємо, що 13 вересня 2023 року агенти «АТЕШ» та севастопольці навели ракетний удар по флоту росіян у Севастополі, внаслідок чого було вражено великий десантний корабель «Мінськ» та підводний човен «Ростов-на-Дону».

До слова, партизани руху АТЕШ повідомили, що окремі російські підрозділи відмовляються іти в наступ у Запорізькій області. Такі випадки трапляються дедалі частіше.

Раніше партизани розвідали військову частину радіохімічного біологічного захисту РФ у Криму. Вона розташована у Сімферополі. Також була виявлена значна кількість техніки окупантів.

До слова, через партизанський рух російське командування заборонило військовим 132-ї окремої мотострілецької бригади, яка воює в Україні, пересуватися між позиціями на військовій техніці.