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Тарас Загородній Керуючий партнер «Національної антикризової групи»

Уроки географії ударів по Росії від СБУ

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Удари дронів мають позитивний для наших військ вплив на хід війни
фото з відкритих джерел

«Удари дронів мають позитивний для наших військ вплив на хід війни»

З лютого 2022 року кожен із нас краще вивчив географію України. Містечка і села Донбасу, Херсонщини, Харківщини, про які раніше більшість людей нічого не знали, на жаль, стали щодня з’являтись у новинах. А останнім часом з’явився новий предмет – «географія Росія».

 Уроки географії дають дрони СБУ – долітають у будь-які точки РФ. Причому її найвіддаленіші закутки.

Сьогодні «відправляємось» в Тульську область. Дрони СБУ та ССО «завітали» тут на Алексінський хімічний комбінат. Він входить до корпорації «Ростєх» та виробляє боєприпаси, порох і матеріали для російського ВПК. В п’ятницю в 21:30 в різних областях РФ оголошували повітряну тривогу через прольоти безпілотників, а о 3-й ночі тульчанє почали писати про атаку на хімбомбінат, вибухи та рух пожежних машин, які прямували до місця займання. По факту прилетіло щонайменше 13 безпілотників. Через викид кислот ще в суботу вдень димила оранжевим кольором ключова ціль – цех з виробництва пороху. О 13:10 в суботу на об’єкті, який вразили дрони, зафіксовано додатковий вибух – зайнялись хімічні речовини внаслідок попередніх влучань. Сам завод зупинено, персонал евакуйовано. Бонусом уражено Алексінську ТЕЦ поряд з комбінатом.

Удари дронів мають позитивний для наших військ вплив на хід війни. Саме завдяки їм скоротився розрив між кількістю боєприпасів у нас та у росіян. Підлеглі Малюка комплексно б’ють у найболючіші точки росіян – склади зброї, НПЗ, заводи «оборонки» . Тобто знищується ресурс для ведення війни. Причому знищується на ворожій території. Порох, який, зокрема, виготовляють на хімкомбінаті на тульщині, один з ключових продуктів при виготовленні боєприпасів.

Є і психологічний аспект ударів. Ворог постійно має бути в напрузі. Не знати куди прилетить. Саме тому географія наших ударів надзвичайно широка. Від Сибіру до Кавказу, від Петербургу до Тульської області. Задача російської влади, на фоні великих втрат на фронті, максимально заспокоїти своїх громадян. Саме тому вони видумали «путінський новояз»: «хлопки» (вибухи), «углубленное помещение» (бомбосховище) і т.д. Реальні вибухи це заспокоєння нівелюють. Хоча всі прильоти дронів місцева влада заперечує. Така ж історія у Тульскій області – на хімкомбінат мовляв впали уламки. Однак відео з місця подій показують, що «уламки» палають вже другу добу.

Що ж, «Географія Росії» предмет лише в тому разі корисний, коли вивчається по місцях прильотів дронів Служби. І, схоже, ми і далі будемо дізнаватись все нові назви локацій.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія СБУ дрон

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Тарас Загородній

Уроки географії ударів по Росії від СБУ
Уроки географії ударів по Росії від СБУ
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