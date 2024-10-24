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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Служба безпеки попередила кривавий теракт

glavcom.ua
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Команда Малюка стала не тільки автором постійних «бавовн» на території Росії, але і захищає мирних українців у тилових містах
фото: СБУ

СБУ врятувала життя десятків або навіть сотень жителів української столиці

Фраз «Росія – держава терорист» за 2,5 роки повномасштабного вторгнення стала вже звичною. Постійні ракетні обстріли і стерті в порох міста нам про це безупинно нагадують. Та час від часу путінський режим йде далі, намагаючись організувати «терор вибухами» від своїх агентів. На щастя, СБУ працює на випередження.

У середу стало відомо, що Служба Безпеки попередила кривавий теракт, який у Києві готували агенти російського ГРУ. За результатами спецоперації затримано двох агентів, які мали підготувати саморобний вибуховий пристрій та підірвати його в одному із багатолюдних місць столиці. Мета – велика кількість жертв серед мирного населення.

Агенти мали використати два мобільних телефони, до яких потрібно було під’єднати детонатор з пластидом. СБУ і Нацполіція провели спільну операцію. Терористів схопили до того, як вони встигли виконати завдання кураторів.

Слід сказати, що це не перший попереджений СБУ кривавий теракт в українській столиці. Минула спроба влаштувати вибухи з масовими жертвами була 9 травня. І також завершилась арештом всіх агентів РФ. Попередження терактів – важливий напрям роботи для будь-якої спецслужби. Але найголовніше, що Служба врятувала життя десятків або навіть сотень жителів української столиці. Команда Малюка стала не тільки автором постійних «бавовн» на території Росії, але і захищає мирних українців у тилових містах.

Росія не вперше пробує перейти до прямих терактів за допомогою закладення вибухівки у людних місцях. Терактів із якомога більшою кількістю жертв, що викличе паніку серед мирного населення. Втім результат для росіян той самий. Виконавці теракту затримані, замовники встановлені. Як встановлений і весь ланцюжок дій злочинців. Агенти ГРУ були завербовані через тг-канали – це традиційний в останній час спосіб вербовки. Тепер терористів чекає довічне ув’язнення.

Намагаюсь згадати, чи є ще злочини, які Росія ще не вчинила в цій війні? Або, принаймні, не намагалась вчинити. Здається держава-терорист зібрала вже повний набір.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: СБУ держава путінський режим теракт росія

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Олексій Голобуцький

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