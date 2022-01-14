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    Пішла з життя зірка фільмів «Гараж» і «Вокзал для двох»

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    Анастасії Вознесенській було 78 років - Пішла з життя зірка фільмів «Гараж» і «Вокзал для двох»
    Анастасії Вознесенській було 78 років
    фото з відкритих джерел

    Причина смерті актриси не розголошується

    Померла радянська та російська актриса Анастасія Вознесенська, вдова відомого актора Андрія Мягкова, який пішов з життя торік. Про смерть актриси повідомляє сайт МХТ імені Чехова.

    Анастасія Вознесенська пережила Андрія Мягкова на 11 місяців
    Анастасія Вознесенська пережила Андрія Мягкова на 11 місяців

    Вознесенська померла у віці 78 років. Причина смерті актриси не розкривається. У театрі зазначили, що інформацію про час і місце прощання та похорон буде оголошено пізніше.

    Анастасія Вознесенська народилася 27 липня 1943 року в Москві. Вона навчалася у Школі-студії МХАТ. У 1963 році вийшла заміж за свого однокурсника Андрія Мягкова.

    «Вони прожили разом 57 років, й історія їхнього кохання була важливішою за будь-які творчі досягнення. Разом вони навчалися у Школі-студії, разом працювали в «Сучаснику», разом перейшли до МХАТу, разом залишили сцену, коли почало підводити здоров'я. Останнє десятиліття вони жили замкнуто, присвячуючи себе турботі одне про одного. Менш ніж рік тому ми проводили Андрія Васильовича в останню путь. Тепер вони знову разом…, – йдеться у заяві театру.

    Анастасія Вознесенська та Андрій Мягков
    Анастасія Вознесенська та Андрій Мягков

    У кіно дебютувала в 1966 році, зіграла понад 20 ролей. Широку популярність їй принесла головна жіноча роль у фільмі «Майор Вихор».

    У фільмі «Гараж» Анастасія Вознесенська зіграла одну з головних ролей
    У фільмі «Гараж» Анастасія Вознесенська зіграла одну з головних ролей

    Також знімалася у таких фільмах, як «Гараж», «Вокзал для двох», «Аварія – донька мента».

    У фільмі «Вокзал для двох» Анастасія Вознесенська зіграла дружину головгого героя
    У фільмі «Вокзал для двох» Анастасія Вознесенська зіграла дружину головгого героя

    Чоловік артистки Андрій Мягков помер 18 лютого 2021 року через гостру серцеву недостатність. Його не стало у віці 82 років.

    Актор найбільш відомий за головними ролями в картинах режисера Ельдара Рязанова «Іронія долі, або З легким паром!» і «Службовий роман». Також він знявся в його стрічках «Гараж» і «Жорстокий романс». Крім цього, Мягков зіграв в таких фільмах, як «Дні Турбіних», «На Дерибасівській гарна погода, або На Брайтон-Біч знову йдуть дощі», «Післямова», «Надія» і «Срібні труби».

    У 2015 році Міністерство культури України дало старт формуванню так званого «білого списку» діячів культури і мистецтва різних країн, які підтримують територіальну цілісність і суверенітет країни, в який увійшов Андрій Мягков.

    А от фільм «Іронія долі», навпаки, до показу в Україні заборонений. Одну з подруг головної героїні зіграла актриса Валентина Тализіна, яка внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.

    У жовтні 2021 року Україна внесла до «чорного списку» ще сімох російських продюсерів та акторів.

    21 грудня Конституційний суд України визнав конституційними положення законів «Про телебачення і радіомовлення» і «Про кінематографію», які забороняють показ в Україні російських фільмів та санкціонують створення «чорного списку» російських артистів.

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    Теги: Росія телебачення кіно смерть СРСР актриса фільм
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    Пішла з життя зірка фільмів «Гараж» і «Вокзал для двох»