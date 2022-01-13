Українські фільми, які вийдуть у прокат в 2022 році

Наразі у списку 13 фільмів, які було створено за підтримки Держкіно

У 2022 році у кінопрокат має вийти щонайменше 13 вітчизняних фільмів, які було створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Два фільми зі списку вже можна побачити у кінотеатрах. Держкіно попереджає, що список може оновлюватися протягом року.

Так, з 1 січня у кінопрокат вийшла комедія «Зірки за обміном» режисера Олексія Даруга. Фільм розповідає про непримиренних суперників на сцені – Полю Малякову та Фому Михайловського, зірок шоубізнесу, які несподівано міняються тілами.

Сьогодні, 13 січня, у кінотеатрах виходить проєкт «Мультики в кіно. Українське для малят». Уперше на великих екранах діти зможуть побачити збірку цікавих українських мультиків та поринути у справжню кінопригоду з розвагами й веселощами.

З 20 січня на великі екрани має вийти фільм-володар «Кришталевого ведмедя» Берлінале «Стоп-Земля» режисерки Катерини Горностай. Це чуттєва автобіографічна історія про дослідження себе.

З 2 лютого у кінопрокат запланований вихід комедії «Найкращі вихідні» режисера Влада Климчука. Глядач побачить 4 історії, безліч комедійних ситуацій та зворушливих моментів, масштабних сцен і зірок шоубізнесу, серед яких The HARDKISS, Onuka, alyona alyona, Verka Serduchka & band, Артем Пивоваров.

З 10 лютого на екранах з'явиться трагікомедія «Ґенделик» режисера Тараса Дудара. Фільм присвячений пам'яті сценариста картини Олександра Столярова.

З 17 лютого у широкий прокат має вийти кримінальна драма Олега Сенцова «Носоріг». Історія фільму заснована на реальних подіях 1990-х в Україні. Головний герой на прізвисько Носоріг потрапляє до кримінального світу і починає свій кривавий шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував.

І наприкінці зими, 24 лютого, у кінопрокаті має з'явитися комедія «Велика прогулянка» режисера Олега Зборовського. У центрі подій — дві абсолютно різні родини, що у теплий весняний день «їдуть на шашлики» та опиняються на одній спільній галявині, котру кожна з родин вважає «своєю». Суперечка, яка виникає між ними, переростає у гротескну «війну» за місце від приготування шашликів.

Із 3 березня слід очікувати документально-ігровий фільм «Магда» режисера Дениса Соболева. Це стрічка про німкеню Магду Хоманн, яка закохалась в українського солдата за часів Першої світової війни і приїхала з ним в Україну.

Також із 3 березня запланований вихід романтичної комедії «Сусідка» режисерки Наталії Пасницької за сценарієм Ірени Карпи. За сюжетом, затятий холостяк і гульвіса Петро закладається зі своїм найкращим другом Олегом на «порш», що зможе місяць прожити під одним дахом із жінкою. Так, у його лофті з'являється Вероніка — елегантна вчителька музики, молодша сестра Олега, яку Петро знає з дитинства.

Із 10 березня в кінопрокат вийде містичний трилер «Егрегор» режисера Станіслава Капралова. Згідно з сюжетом, нью-йоркський детектив отримує зашифроване послання та авіаквиток до Києва від професора, з яким довгий час не спілкувався. Згодом з’ясовується, що професор нібито скоїв самогубство, а на його доньку полюють невідомі.

Із 24 березня в кінотеатрах очікується стрічка «Я, «Побєда» і Берлін» режисерки Ольги Ряшиної. Для шанувальників Андрія Кузьменка ця стрічка матиме особливе значення: це історія музиканта-початківця Кузьми, який за три дні до запланованого концерту вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій «Побєді».

Кузьма обіцяє своїй дівчині Барбарі повернутися додому на новій тачці, а хлопцям з гурту — встигнути на виступ. Уже з перших хвилин подорожі все йде не за планом, проте точно відомо одне: пригода допоможе героям знайти справжнє призначення.

З 12 травня вийде в прокат бойовик «Довбуш» режисера Олеся Саніна. «Гідність або забуття!» — таким є гасло фільму про українського легендарного опришка Олексу Довбуша. Це історія про незламність та відстоювання свободи на тлі буремних подій, про свободу понад усе та всеосяжну любов до свого народу та землі.

І наприкінці року, 29 грудня, на широкі екрани має вийти мультфільм «Мавка. Лісова пісня» режисера Олега Маламужа. Проєкт створено за мотивами «Лісової пісні» Лесі Українки та адаптовано під жанр сімейної анімації. Також в основі мультфільму - образи зі слов’янських міфів і легенд.

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Джерело: Укрінформ