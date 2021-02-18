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    З життя пішов Андрій Мягков – зірка кінострічок «Іронія долі» і «Службовий роман»

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    Причини та обставини смерті актора поки невідомі - З життя пішов Андрій Мягков – зірка кінострічок «Іронія долі» і «Службовий роман»
    Причини та обставини смерті актора поки невідомі
    Фото з відкритих джерел

    Актор помер у віці 82 років

    Помер зірка фільмів «Іронія долі» і «Службовий роман» Андрій Мягков. Йому було 82 роки.

    Про це повідомляє ТАСС з посиланням на пресслужбі МХТ ім. Чехова.

    «Андрій Васильович помер», – сказали в пресслужбі 18 лютого, не розкриваючи причин та обставин смерті актора.

    У театрі додали, що дата і час прощання будуть відомі пізніше.

    Андрій Мягков народився в Ленінграді 8 липня 1938 року. У 1960-х закінчив Школу-студію МХАТ і почав служити в театрі «Современник». У кіно Мягков дебютував в 1965-му, виконавши головну роль у комедійному фільмі Елема Клімова «Пригоди зубного лікаря» разом з Алісою Фрейндліх.

    Актор найбільш відомий за головними ролями в картинах режисера Ельдара Рязанова «Іронія долі, або З легким паром!» і «Службовий роман». Також він знявся в його стрічках «Гараж» і «Жорстокий романс». Крім цього, Мягков зіграв в таких фільмах, як «Дні Турбіних», «На Дерибасівській гарна погода, або На Брайтон-Біч знову йдуть дощі», «Післямова», «Надія» і «Срібні труби».

    У 2015 році Міністерство культури України дало старт формуванню так званого «білого списку» діячів культури і мистецтва різних країн, які підтримують територіальну цілісність і суверенітет країни, в який увійшов Андрій Мягков.

    А от фільм «Іронія долі», навпаки, до показу в Україні заборонений. Одну з подруг головної героїні зіграла актриса Валентина Тализіна, яка внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.

    У жовтні 2020 року шостий Апеляційний суд підтвердив заборону показувати фільми за участі осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

    Теги: Росія кіно смерть актор час
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