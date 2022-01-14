  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Карикатурист висміяв переговори Путіна та Байдена (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Відомий карикатурист&nbsp; влучно висловився про поточні події за допомогою творчості - Карикатурист висміяв переговори Путіна та Байдена (фото)
    Відомий карикатурист  влучно висловився про поточні події за допомогою творчості
    карикатура: dw/Twitter

    Відоме німецьке ЗМІ опублікувало підсумки переговорів Росії з Заходом у формі карикатури

    Німецьке державне видання Deutsche Welle опублікувало у Twitter карикатуру відомого політичного художника-карикатуриста Сергія Йолкіна, що яскраво характеризує результати переговорів між Росією та Заходом, що в кілька етапів та у різних конфігураціях відбувалися на початку поточного року.

    На карикатурі художник зобразив лавку, на якій вальяжно сидить Володимир Путін. Поруч із ним – президент США Джозеф Баден, але у помітно більш скутій позі. Між політиками на землі стоїть валіза із символікою Північноатлантичного альянсу.

    Як стає зрозуміло з підпису до карикатури, російський лідер вимагає від президента США посунути валізу, а, у разі чого, готовий її «підрізати».

    карикатура: DW/Twitter
    карикатура: DW/Twitter

    На іншій карикатурі, опублікованій виданням, художник метафорично зобразив американського лідера Джозефа Байдена, який намагається розмовляти одночасно із президентами РФ та України, передаючи слова одного другому. Вочевидь, таким чином карикатурист вирішив висміяти абсурдність ситуації, коли переговори щодо Євроатлантичних перспектив та, загалом, подальшої долі України відбуваються без її безпосередньої участі, а вже потім український президент Зеленський дізнається про їх результати телефоном.

    карикатура: DW
    карикатура: DW

    Зазначимо, США підтримали вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

    Нагадаємо, 12 січня у Брюсселі пройшли перші з 2019 року переговори у рамках комісії НАТО-Росія, ключовою темою яких мало стати питання широкомасштабного накопичення російських військових сил біля кордонів з Україною.

    «Зустріч була важливою. У нас була серйозна пряма дискусія щодо ситуації навколо України та наслідків для європейської безпеки. Наші розбіжності буде складно подолати», – заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

    Як відомо, США не бачать можливості для компромісу з Росією щодо розширення НАТО.

    Зазначимо, конгресмени пропонують оголосити Україну «країною НАТО+»: що це означає.

    Ще стало відомо, що Сполучені Штати «без зайвого галасу» виділили Україні $200 млн допомоги.

    Читайте також:
    Теги: Росія США Джозеф Байден НАТО Путін Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Карикатурист висміяв переговори Путіна та Байдена (фото)