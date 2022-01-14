Карикатурист висміяв переговори Путіна та Байдена (фото)

Відоме німецьке ЗМІ опублікувало підсумки переговорів Росії з Заходом у формі карикатури

Німецьке державне видання Deutsche Welle опублікувало у Twitter карикатуру відомого політичного художника-карикатуриста Сергія Йолкіна, що яскраво характеризує результати переговорів між Росією та Заходом, що в кілька етапів та у різних конфігураціях відбувалися на початку поточного року.

На карикатурі художник зобразив лавку, на якій вальяжно сидить Володимир Путін. Поруч із ним – президент США Джозеф Баден, але у помітно більш скутій позі. Між політиками на землі стоїть валіза із символікою Північноатлантичного альянсу.

Як стає зрозуміло з підпису до карикатури, російський лідер вимагає від президента США посунути валізу, а, у разі чого, готовий її «підрізати».

карикатура: DW/Twitter

На іншій карикатурі, опублікованій виданням, художник метафорично зобразив американського лідера Джозефа Байдена, який намагається розмовляти одночасно із президентами РФ та України, передаючи слова одного другому. Вочевидь, таким чином карикатурист вирішив висміяти абсурдність ситуації, коли переговори щодо Євроатлантичних перспектив та, загалом, подальшої долі України відбуваються без її безпосередньої участі, а вже потім український президент Зеленський дізнається про їх результати телефоном.

карикатура: DW

Зазначимо, США підтримали вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

Нагадаємо, 12 січня у Брюсселі пройшли перші з 2019 року переговори у рамках комісії НАТО-Росія, ключовою темою яких мало стати питання широкомасштабного накопичення російських військових сил біля кордонів з Україною.

«Зустріч була важливою. У нас була серйозна пряма дискусія щодо ситуації навколо України та наслідків для європейської безпеки. Наші розбіжності буде складно подолати», – заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Як відомо, США не бачать можливості для компромісу з Росією щодо розширення НАТО.

Зазначимо, конгресмени пропонують оголосити Україну «країною НАТО+»: що це означає.

Ще стало відомо, що Сполучені Штати «без зайвого галасу» виділили Україні $200 млн допомоги.

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