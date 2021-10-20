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    Україна внесла до «чорного списку» ще сімох російських продюсерів та акторів

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    До&nbsp;&laquo;чорного списку&raquo; митців Мінкульт додав ще сімох росіян - Україна внесла до «чорного списку» ще сімох російських продюсерів та акторів
    До «чорного списку» митців Мінкульт додав ще сімох росіян
    Фото з відкритих джерел

    Станом на 20 жовтня, в переліку перебуває 213 російських культурних діячів

    Міністерство культури і інформаційної політики України внесло сімох російських культурних діячів до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці. Про це повідомлено на сайті Міністерства.

    За поданням Служби безпеки України, МКІП оновили перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

    Зокрема, в список потрапили:

    • російський режисер Максим Бріус,
    • продюсер і сценарист Генріх Кен,
    • продюсер Сергій Щеглов,
    • актор Михайло Вассербаум,
    • оператори Владислав Гурчин, Олександр Полагаєв і Гарік Жамгарян.

    Це творці й актори пропагандистського фільму російського виробництва про події в Луганську в 2014 році.

    Станом на 20 жовтня, в переліку перебуває 213 російських культурних діячів.

    Наявність особи в переліку Мінкульту означає, що на території України заборонено демонструвати виступи чи фільми з її участю.

    Нагадаємо, 26 червня міністерство культури та інформаційної політики України виключило російського співака Філіпа Кіркорова зі списку осіб, що загрожують нацбезпеці. Прізвище артиста прибрали з переліку на підставі звернення Служби безпеки України.

    Внесли ж його до «чорного списку» лише за два дні до того, 24 червня.

    Теги: Мінкульт санкції культура Україна актор
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    Україна внесла до «чорного списку» ще сімох російських продюсерів та акторів