«Квартал», «Маска», радянські фільми. Нацрада дала оцінку новорічному етеру

Установа планує відреагувати на порушення мовників

Кількість російськомовного контенту на українському телебаченні під час новорічних свят, а саме 31 грудня 2021-го та 1 січня 2022 року, суттєво порушувала чинні норми українського законодавства. Такого висновку дійшла Національна рада з питань телебачення та радіомовлення, яка провела моніторинг святкового ефіру. Про це повідомляє Детектор.медіа.

Установа планує відреагувати на порушення мовників належним чином після того, як усі матеріали моніторингу будуть остаточно опрацьовані.

«Ми розчаровані та серйозно обуренні такою кількістю російськомовного наповнення у період свят. І це позиція не лише Нацради та суспільства. Стільки невдоволення глядачів та скарг ми не отримували вже давно. Мовникам слід взяти це до уваги», – зазначив член Нацради Максим Онопрієнко.

Представник Нацради Валентин Коваль наголосив, що значна кількість телеканалів у святкові дні демонструвала радянські фільми, однак у згаданий період вони не отримали високих рейтингів.

Телеканали «1+1» та «Україна» показували власний контент, здебільшого російськомовний, та досягли найвищих результатів.

Зазначимо, що телеканал «1+1», який утримував повне лідерство за рейтингами 31 грудня та у новорічну ніч, транслював переважно продукцію «Студії Квартал 95». Так, із 9:00 до 19:00 канал показував скандальний серіал «Свати-7». Після випуску новин «1+1» традиційно показав «Новорічний Вечірній квартал», який тривав аж до новорічного звернення президента України.

Канал «Україна» розважав глядачів новорічним шоу «Маска», в якому взяла участь співачка Тіна Кароль. Вона раніше була присутня у всіх ключових розважальних проєктах «1+1», що викликало відверте роздратування аудиторії.

Голова Нацради Ольга Герасим’юк зазначила, що порадували на свята регіональні мовники, які пропонували своїм аудиторіям хороший український продукт.

Раніше повідомлялося, що Національна рада з питань телебачення та радіомовлення винесла попередження вінницькій телекомпанії.

Також нагадаємо, що голова ГО «Детектор медіа» та шеф-редакторка однойменного інтернет-видання Наталія Лигачова обурена новорічним ефіром на українському телебаченні.

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