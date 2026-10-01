Головна Київ Новини
search button user button menu button

Росіяни знищили датацентр «Парковий» у Києві: відновити його роботу неможливо

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни знищили датацентр «Парковий» у Києві: відновити його роботу неможливо
Датацентр «Парковий» – український дата-центр, який пропонує безпечні хмарні сервіси та розміщення серверного обладнання для організацій будь-якого масштабу
фото:transexpo.ua

Персоналу датацентру вдалося уникнути травмувань

Унаслідок серії російських ударів 1 жовтня майданчик датацентру «Парковий» у Києві зазнав критичних руйнувань та повністю припинив свою функціональну діяльність. Про це повідомила пресслужба датацентру «Парковий», інформує «Главком».

У компанії зазначили, що через отримані пошкодження відновлення надання сервісів на базі київського майданчика є неможливим.

Водночас у датацентрі підкреслили, що персоналу вдалося уникнути травмувань.

«Головне – наші працівники цілі, а дані наших клієнтів розгорнуті на резервних майданчиках у ЄС», – зазначили у компанії.

Це не перша атака росіян на датацентр у Києві. Зокрема, унаслідок ворожої атаки 25 вересня пошкоджено дата-центр телекомунікаційної компанії «Датагруп». Клієнтські дані були збережені й усі сервіси продовжують працювати з резервних майданчиків.   

До слова, після російського обстрілу Києва 23 вересня у столиці виникли масштабні перебої з інтернетом. Через пошкодження дата-центрів та іншої цифрової інфраструктури частина користувачів залишилася без доступу до мережі.

Зауважимо, що у разі перебоїв із мобільним інтернетом для спілкування можна скористатися спеціальними додатками, які передають повідомлення без підключення до мережі. «Главком» розібрався, які додатки допоможуть залишатися на зв’язку.

Теги: Київ обстріл Інтер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рятувальники показали наслідки російських ударів по Києву 25 вересня
Рятувальники показали наслідки російських ударів по Києву 25 вересня
25 вересня, 09:24
Зеленський обговорив з конгресменами санкції проти РФ
Зеленський: Атака на Київ сталася під час обговорення санкцій проти РФ з конгресменами
24 вересня, 04:05
Фахівці «Київводоканалу» оперативно розпочали відновлювальні роботи
Росія вдарила по «Київводоканалу»: у столиці були перебої з водопостачанням
17 вересня, 08:39
Коціра спеціально запитувала адміністрацію та вчителів, скільки дітей спілкуються українською
«Українська лише на уроках»: журналістка розповіла про мовну ситуацію у київських школах
15 вересня, 14:48
Палаюча багатоповерхівка
Росія атакувала Київ: виникла пожежа у багатоповерхівці
11 вересня, 03:57
Після удару над містом здійнявся густий дим, який видно здалеку
Окупанти вдарили дроном по багатоповерхівці в Запоріжжі – ЗМІ
10 вересня, 18:05
Інформація щодо можливих постраждалих та масштабів руйнувань наразі з'ясовується
Ворожі дрони атакували Київ, у Дніпровському районі палають склади
9 вересня, 13:24
Російському угрупованню потрібно було б зібрати понад 70 тис. військових для повторного наступу
Командувач Нацгвардії прокоментував загрозу повторного наступу РФ на Київ
8 вересня, 21:04
Міст Патона в Києві
Рух мостом Патона у Києві буде обмежено до 7 вересня (схема)
4 вересня, 15:02

Новини

Викрадення ветерана заради $75 тис: поліція затримала організатора злочину
Викрадення ветерана заради $75 тис: поліція затримала організатора злочину
Метеорологічна осінь до Києва прийшла із запізненням: підсумки вересневих аномалій
Метеорологічна осінь до Києва прийшла із запізненням: підсумки вересневих аномалій
Росіяни знищили датацентр «Парковий» у Києві: відновити його роботу неможливо
Росіяни знищили датацентр «Парковий» у Києві: відновити його роботу неможливо
У Києві восьма від початку доби повітряна тривога тривала шість хвилин
У Києві восьма від початку доби повітряна тривога тривала шість хвилин
Атака на Південний міст: як курсує метро та наземний транспорт у Києві
Атака на Південний міст: як курсує метро та наземний транспорт у Києві
У трьох містах Київської області зафіксовано погіршення стану повітря
У трьох містах Київської області зафіксовано погіршення стану повітря

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 жовтня 2026
101K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
86K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
69K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах

Новини

На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
Сьогодні, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
Вчора, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua