Росіяни знищили датацентр «Парковий» у Києві: відновити його роботу неможливо

Датацентр «Парковий» – український дата-центр, який пропонує безпечні хмарні сервіси та розміщення серверного обладнання для організацій будь-якого масштабу

Персоналу датацентру вдалося уникнути травмувань

Унаслідок серії російських ударів 1 жовтня майданчик датацентру «Парковий» у Києві зазнав критичних руйнувань та повністю припинив свою функціональну діяльність. Про це повідомила пресслужба датацентру «Парковий», інформує «Главком».

У компанії зазначили, що через отримані пошкодження відновлення надання сервісів на базі київського майданчика є неможливим.

Водночас у датацентрі підкреслили, що персоналу вдалося уникнути травмувань.

«Головне – наші працівники цілі, а дані наших клієнтів розгорнуті на резервних майданчиках у ЄС», – зазначили у компанії.

Це не перша атака росіян на датацентр у Києві. Зокрема, унаслідок ворожої атаки 25 вересня пошкоджено дата-центр телекомунікаційної компанії «Датагруп». Клієнтські дані були збережені й усі сервіси продовжують працювати з резервних майданчиків.

До слова, після російського обстрілу Києва 23 вересня у столиці виникли масштабні перебої з інтернетом. Через пошкодження дата-центрів та іншої цифрової інфраструктури частина користувачів залишилася без доступу до мережі.

Зауважимо, що у разі перебоїв із мобільним інтернетом для спілкування можна скористатися спеціальними додатками, які передають повідомлення без підключення до мережі. «Главком» розібрався, які додатки допоможуть залишатися на зв’язку.