Генерали США попередили про критичний рівень запасів боєприпасів – NYT

Військові заявили про скорочення запасів ракет Patriot та іншого озброєння

Американські військові командири попередили віцепрезидента США Джей Ді Венса про значне скорочення запасів ключових боєприпасів на тлі війни з Іраном. За їхніми оцінками, запаси деяких критично важливих боєприпасів досягли найнижчого рівня за всю історію. Про це пише The New York Times, повідомляє «Главком».

Навесні та влітку Венс особисто спілкувався з американськими військовими командирами, щоб отримати незалежну оцінку перебігу війни з Іраном і стану американських військових ресурсів.

За словами військових, особливо швидко скорочувалися запаси ракет-перехоплювачів Patriot. В одному з районів бойових дій до кінця весни залишалося менше ніж 100 таких ракет.

Також війна призвела до значного скорочення запасів армійських тактичних ракетних систем Atacms та інших високоточних боєприпасів. Військові попередили Венса, що подальше перекидання озброєння на Близький Схід може послабити здатність США стримувати Китай, Росію та Північну Корею.

Отримані від командирів оцінки викликали у Венса серйозне занепокоєння щодо американської стратегії та перспектив завершення операції. Військові також попередили, що влада Ірану готова зазнавати значних втрат, аби зберегти режим.

Оцінки військових відрізнялися від публічних заяв адміністрації Дональда Трампа. Президент США заявляв про успіх американської кампанії та заперечував проблеми із запасами озброєння. За даними NYT, питання запасів боєприпасів стало одним із ключових факторів під час внутрішніх обговорень подальшої стратегії США щодо Ірану.

Варто нагадати, що американські військові за одну ніч могли використати від 96 до 160 ракет-перехоплювачів PAC-3 MSE із комплексів Patriot для захисту двох об'єктів у Йорданії від іранських балістичних ракет.

Ці цифри показують, наскільки великою є потреба в ракетах для боротьби з балістичними цілями. Для порівняння, у березні єврокомісар Андрюс Кубілюс заявляв, що Україні потрібно близько 700 ракет-перехоплювачів Patriot на чотири зимові місяці. Це в середньому близько 175 ракет на місяць.