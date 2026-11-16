Після вироку за сексуальне насильство друг Путіна Депардьє звернувся до своїх жертв

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Депардьє зазначив, що раніше не замислювався над наслідками своїх слів і жестів

Французький актор Жерар Депардьє відмовився оскаржувати вирок у справі про сексуальне насильство над двома жінками та попросив у них вибачення. Він заявив, що приймає рішення суду й усвідомлює наслідки своєї поведінки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву актора, яку опубліковав канал BFM.

Депардьє оприлюднив звернення в понеділок, 16 листопада, коли в Парижі мало розпочатися апеляційне провадження. Актор вирішив відкликати апеляцію на вирок, який йому винесли у травні 2025 року.

«Мене визнали винним. Я це почув і приймаю цей вирок», – заявив Депардьє.

Він також попросив вибачення у жінок, які постраждали від його дій. За словами актора, протягом тривалого часу на знімальних майданчиках він прикривався провокаціями та грубим гумором із сексуальним підтекстом. Водночас актор говорить, що ніколи не мав наміру кривдити жінок, однак тепер зрозумів, що міг завдати шкоди жінкам.

Депардьє зазначив, що раніше не замислювався над наслідками своїх слів і жестів, однак згодом зрозумів, що вони могли завдавати болю. Він також визнав, що його становище та вплив у кіноіндустрії посилювали наслідки такої поведінки.

У травні 2025 року суд визнав 77-річного актора винним у сексуальному насильстві щодо двох жінок – декораторки та помічниці режисера. Інциденти сталися у 2021 році під час зйомок фільму «Зелені віконниці» (Les Volets Verts). Депардьє засудили до 18 місяців позбавлення волі умовно.

Відмова від апеляції означає, що вирок залишається чинним. Також суд зобов'язав актора виплатити постраждалим компенсацію та внести його ім'я до національного реєстру осіб, засуджених за сексуальні злочини.

Водночас Депардьє фігурує в іншій справі – щодо звинувачень акторки Шарлотти Арнуль у зґвалтуванні у 2018 році. Ці звинувачення він заперечує. Рішення щодо передання цієї справи до суду апеляційна інстанція має ухвалити 26 листопада.

Варто нагадати, що французького актора Жерара Депардьє засудили до 18 місяців умовного терміну ув'язнення у справі про сексуальне насильство.

76-річного актора визнали винним у нападі на художницю-постановницю та асистентку режисера на знімальному майданчику фільму Жана Беккера 2021 року «Зелені віконниці» (Les volets verts).