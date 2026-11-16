Головна Світ Соціум
search button user button menu button
1727-й день війни
Кримський міст
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви

Після вироку за сексуальне насильство друг Путіна Депардьє звернувся до своїх жертв

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Після вироку за сексуальне насильство друг Путіна Депардьє звернувся до своїх жертв
Депардьє у 2013 році отримав російське громадянство після особистого звернення до Путіна
фото: росЗМІ

Депардьє зазначив, що раніше не замислювався над наслідками своїх слів і жестів

Французький актор Жерар Депардьє відмовився оскаржувати вирок у справі про сексуальне насильство над двома жінками та попросив у них вибачення. Він заявив, що приймає рішення суду й усвідомлює наслідки своєї поведінки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву актора, яку опубліковав канал BFM. 

Депардьє оприлюднив звернення в понеділок, 16 листопада, коли в Парижі мало розпочатися апеляційне провадження. Актор вирішив відкликати апеляцію на вирок, який йому винесли у травні 2025 року.

«Мене визнали винним. Я це почув і приймаю цей вирок», – заявив Депардьє.

Він також попросив вибачення у жінок, які постраждали від його дій. За словами актора, протягом тривалого часу на знімальних майданчиках він прикривався провокаціями та грубим гумором із сексуальним підтекстом. Водночас актор говорить, що ніколи не мав наміру кривдити жінок, однак тепер зрозумів, що міг завдати шкоди жінкам.

Депардьє зазначив, що раніше не замислювався над наслідками своїх слів і жестів, однак згодом зрозумів, що вони могли завдавати болю. Він також визнав, що його становище та вплив у кіноіндустрії посилювали наслідки такої поведінки.

У травні 2025 року суд визнав 77-річного актора винним у сексуальному насильстві щодо двох жінок – декораторки та помічниці режисера. Інциденти сталися у 2021 році під час зйомок фільму «Зелені віконниці» (Les Volets Verts). Депардьє засудили до 18 місяців позбавлення волі умовно.

Відмова від апеляції означає, що вирок залишається чинним. Також суд зобов'язав актора виплатити постраждалим компенсацію та внести його ім'я до національного реєстру осіб, засуджених за сексуальні злочини.

Водночас Депардьє фігурує в іншій справі – щодо звинувачень акторки Шарлотти Арнуль у зґвалтуванні у 2018 році. Ці звинувачення він заперечує. Рішення щодо передання цієї справи до суду апеляційна інстанція має ухвалити 26 листопада.

Варто нагадати, що французького актора Жерара Депардьє засудили до 18 місяців умовного терміну ув'язнення у справі про сексуальне насильство.

76-річного актора визнали винним у нападі на художницю-постановницю та асистентку режисера на знімальному майданчику фільму Жана Беккера 2021 року «Зелені віконниці» (Les volets verts).

Читайте також:

Теги: кримінал Франція шоубіз суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Французька влада попередила про ризики насильства перед масштабними протестами
Франція мобілізувала 70 тис. силовиків перед новою хвилею протестів
13 листопада, 21:51
Пол Маккартні продовжує збільшувати свої статки завдяки багаторічній праці
Журнал Forbes оновив список найбагатших співаків світу
10 листопада, 15:29
Британські військовослужбовці під час навчань із переміщення військової техніки
Британія та Франція проведуть навчання військ 11 країн для місії в Україні
3 листопада, 08:43
Ноа Вайлі сфотографувався для обкладинки журналу People
Голлівудський актор став найсексуальнішим чоловіком світу (фото)
28 жовтня, 15:51
Французькі старшокласники під час демонстрації проти проблем у системі освіти
Франція пішла на поступки школярам: чому протести не вщухають
28 жовтня, 02:19
Олена Світлицька здійснила свою давню мрію – стати співачкою
Відома українська акторка заспівала на шоу «Голос країни» (відео)
26 жовтня, 14:41
На початку 2026 року чоловіка затримали правоохоронці Німеччини
Німеччина видала Україні підозрюваного у вбивстві військового
23 жовтня, 15:38
Американська сторона пов’язує його з організацією операції, під час якої збили літаки
США видали ордер на арешт колишнього лідера Куби
19 жовтня, 18:09
Перед від’їздом Макрон звернувся до французів, засудив насильство та пообіцяв відновити порядок
Макрон вирушив у турне країнами Перської затоки на тлі заворушень у Франції
19 жовтня, 17:15

Соціум

Після вироку за сексуальне насильство друг Путіна Депардьє звернувся до своїх жертв
Після вироку за сексуальне насильство друг Путіна Депардьє звернувся до своїх жертв
Помер Мігель Фелікс Гальярдо – засновник мексиканського картелю та партнер Пабло Ескобара
Помер Мігель Фелікс Гальярдо – засновник мексиканського картелю та партнер Пабло Ескобара
Путін втратив колишню повагу олігархів. Журналісти BBC розкрили настрої еліт
Путін втратив колишню повагу олігархів. Журналісти BBC розкрили настрої еліт
Атака на Кримський міст. Кремль підтвердив пошкодження переправи
Атака на Кримський міст. Кремль підтвердив пошкодження переправи
Російський підліток погрожував масовим убивством у Польщі: суд ізолював школяра
Російський підліток погрожував масовим убивством у Польщі: суд ізолював школяра
Йорданія заблокувала Telegram: причина
Йорданія заблокувала Telegram: причина

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 листопада 2026
150K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
143K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
133K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

У Києві 13-та повітряна тривога від початку доби тривала 26 хвилин
Сьогодні, 19:03
День працівників радіо, телебачення та зв'язку: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівка
Сьогодні, 07:25
В Україні до 11°, на заході дощитиме: погода на 16 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Повітряна тривога у Києві тривала вісім хвилин
Вчора, 23:59
Яке релігійне свято відзначається 16 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua