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Британія та Франція проведуть навчання військ 11 країн для місії в Україні

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Британія та Франція проведуть навчання військ 11 країн для місії в Україні
Британські військовослужбовці під час навчань із переміщення військової техніки
Фото: Міністерство оборони Великої Британії

Майже три тисячі військових відпрацюють розгортання міжнародного контингенту після завершення бойових дій

Велика Британія та Франція очолять багатонаціональні військові навчання Koalicja, які відбудуться в Польщі з 9 до 22 листопада. У них візьмуть участь 2800 військовослужбовців, зокрема 300 британців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії.

Навчання стануть першою масштабною перевіркою готовності Багатонаціональних сил для України – військової складової «Коаліції охочих». Представники 11 держав відпрацюють механізми розгортання контингенту, який має допомогти Україні відновити оборонні спроможності після припинення бойових дій.

Військові перевірять систему командування, переміщення особового складу й техніки, захист підрозділів та організацію постачання. До маневрів залучать сотні британських військовослужбовців і авіацію Королівських військово-повітряних сил.

Зокрема, винищувачі Typhoon та літак-заправник Voyager відпрацюють завдання, пов'язані із забезпеченням безпечного відновлення цивільних авіаперевезень після відкриття українського повітряного простору.

Паралельно турецькі військові у Стамбулі перевірять організацію морського розмінування. Цей напрям має забезпечити безпечне судноплавство до українських портів після завершення бойових дій.

Британський уряд наголосив, що міжнародні сили зможуть розпочати роботу на території України лише після припинення бойових дій та за офіційним запитом української влади.

При цьому контингент не виконуватиме класичних миротворчих функцій і не здійснюватиме моніторинг дотримання режиму припинення вогню.

Нагадаємо, 17 жовтня «Главком» із посиланням на The Times повідомляв про підготовку європейських військових до навчань у Польщі. Тоді йшлося про участь понад 1500 військовослужбовців Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що спільні навчання «коаліції охочих» відбудуться восени. За його словами, маневри мають продемонструвати оперативну готовність союзників діяти після припинення бойових дій в Україні.

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Теги: Еммануель Макрон навчання військові навчання Франція

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