Суд відклав розгляд справи актора Жерара Депардьє, звинуваченого в сексуальних домаганнях

Жерара Депардьє звинувачують у сексуальних домаганнях стосовно двох жінок під час зйомок фільму «Зелені ставні» (Les Volets Verts) у 2021 році

Адвокат заявив, що зірковий артист занадто хворий, щоб з'явитися на засіданні

28 жовтня французький актор Жерар Депардьє, якого звинувачують у сексуальних домаганнях, не з'явився в суді через стан здоров'я. Паризький суд відклав розгляд справи до березня 2025 року. Про це пише Le Monde.

Адвокат актора Жеремі Асус заявив, що зірковий артист занадто хворий, щоб з'явитися в суді. Суддя постановив відкласти розгляд справи до 24 березня наступного року, а на початку березня провести медичне обстеження, щоб перевірити, чи зможе Депардьє бути присутнім.

Адвокат раніше заявив, що 75-річний Депардьє був у надзвичайно поганому стані і просив відкласти розгляд, поки він не зможе бути присутнім на суді особисто.

«На жаль, його лікарі заборонили йому з'являтися тут сьогодні», – наголосив адвокат, прибувши на судове засідання 28 жовтня.

Асус зазначив, що захист Депардьє запропонує «свідків і докази, які покажуть, що він просто став мішенню фальшивих звинувачень». Він звинуватив позивачку в спробі заробити гроші, вимагаючи 30 тис. євро компенсації. Він також зауважив, що жінки «шукали уваги ЗМІ» і заперечував, що вони є жертвами.

Нагадаємо, відомого актора Жерара Депардьє звинувачують у сексуальних домаганнях стосовно двох жінок під час зйомок фільму «Зелені ставні» (Les Volets Verts) у 2021 році. У лютому 2024 року декоратор і помічник режисера звинуватили Депардьє в сексуальному насильстві, сексуальних домаганнях і сексистських образах. За словами очевидців, Депардьє цілував жінок на знімальному майданчику і хапав їх за груди, а також взагалі поводився безладно, але тільки з тими жінками, які були в його підпорядкуванні.

Деякі французькі телеканали вже відмовилися транслювати фільми за участю Жерара Депардьє. Крім того, його воскову статую в музеї Гревен в Парижі демонтували, а актора позбавили ордена Почесного легіону.

За статтею про сексуальні домагання йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Загалом проти Жерара Депардьє висунуто п'ять позовів. Про домагання з його боку повідомила 21 жінка.

На думку кінокритиків, фільм «Зелені огорожі» стане останнім у великій фільмографії Депардьє. Та й сам судовий процес може стати поворотним моментом у французькій кіноіндустрії, де все частіше звучать заклики до відповідальності впливових фігур за їхні дії сексуального чи скандального характеру.

Нагадаємо, що 29 квітня у Парижі правоохоронці затримали французького актора Жерара Депардьє через звинувачення у сексуальному насильстві.