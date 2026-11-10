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Названо ім'я третього найбагатшого співака у світі (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Пол Маккартні продовжує збільшувати свої статки завдяки багаторічній праці
фото: Іnstagram.com/paulmccartney

Forbes розкрив основні джерела доходів одного з найбагатших музикантів світу

Американський журнал Forbes оновив список найбагатших музикантів світу, до якого офіційно приєднався легендарний учасник гурту The Beatles Пол Маккартні зі статками в $1,4 мільярда. Він посів третю сходинку рейтингу слідом за репером Jay-Z та співачкою Тейлор Свіфт, які здобули свій статус мільярдерів значно раніше (у 2019 та 2023 роках відповідно). Про це пише «Главком» із посиланням на Forbes.

Третє місце у рейтингу Forbes посів Пол Маккартні. За багаторічну кар'єру співак встиг заробити статки в розмірі $1,4 млрд. Водночас статки Jay-Z оцінюються у $2,8 млрд, а Тейлор Свіфт у $2 млрд.

Основну частину свого прибутку музикант отримує від компанії MPL Communications, яку заснував у 1969 році. Вона володіє правами на тисячі музичних творів, зокрема пісні самого Маккартні та композиції інших виконавців, як бродвейські мюзикли та різдвяні хіти. Серед них пісні Бадді Голлі, «Blue Christmas» і «Baby, It's Cold Outside». За оцінками Forbes, вартість компанії становить щонайменше $250 млн.

Названо ім'я третього найбагатшого співака у світі (фото) фото 1
фото: Іnstagram.com/paulmccartney

Ще одним джерелом доходу Маккартні є музична спадщина The Beatles. Компанія гурту Apple Corps щороку отримує понад $50 млн від стримінгових платформ, продажу платівок і сувенірної продукції. Тоді ж як Маккартні отримує з цього чверть доходу. Крім того, авторські права на пісні The Beatles приносять йому близько $10 млн щороку.

Названо ім'я третього найбагатшого співака у світі (фото) фото 2
фото: Іnstagram.com/paulmccartney

Також свої статки Маккартні заробив завдяки світовим гастролям. До статків співака також зараховують нерухомість у Великій Британії та Гемптонсі, а також витвори мистецтва, як роботи Пабло Пікассо та Рене Магрітта. 

Нагадаємо, у 2025 році американський журнал Forbes оприлюднив свій рейтинг найбагатших людей світу. Очолює список засновник Tesla Ілон Маск. У топ-10 потрапили, зокрема, засновники Meta і Amazon Марк Цукерберг і Джефф Безос, також до списку включені шестеро українців.

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Теги: співак Пол Маккартні гроші Forbes шоубіз

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