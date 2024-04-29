Друга Путіна Жерара Депардьє затримано у Парижі

Жерара Депардьє звинувачують в сексуальному насильстві дві жінки

Сьогодні, 29 квітня, у Парижі правоохоронці затримали французького актора Жерара Депардьє через звинувачення у сексуальному насильстві, наразі його допитують. Про це пише французька телевізійна та радіомережа новин Bfmtv.

Як повідомляється, актора затримали в понеділок вранці і доправили до одного з поліцейських відділків Парижа.

Його допитують у зв'язку зі звинуваченнями в сексуальному насильстві.

Жерара Депардьє звинуватили в сексуальному насильстві дві жінки. Вони стверджують, що він торкався до них під час двох зйомок: 2014 року на зйомках фільму Жан-П'єра Моки «Фокусник і сіамські близнюки» і 2021 року на зйомках фільму Жана Беккера «Зелені віконниці».

Жерар Депардьє заперечує всі звинувачення на свою адресу.

Французького актора Жерара Депардьє звинувачують у сексуальних злочинах проти 13 жінок. Опитані жінки розповіли, що 74-річний актор публічно розпускав руки, намагаючись залізти під білизну чи сукню, пропонував піти в роздягальню, а на відмову реагував агресивно.

Раніше актор Жерар Депардьє заявив в інтерв'ю німецькому виданню Augsburger Allgemeine, що події в Україні не змінили його ставлення до Росії і що він продовжує вважати себе росіянином.

Нагадаємо, що у 2013 році Жерар Депардьє отримав російське громадянство. Він виїхав із Франції через невдоволення податком для багатих, який запровадив тодішній президент країни Франсуа Олланд. Жерар Депардьє прилітав до Сочі, щоб особисто забрати свій російський паспорт. Прописаний актор був у Саранську у квартирі свого друга, колишнього директора Держфільмофонду Миколи Бородачова. Через два роки близько познайомився з Олександром Лукашенком. Білоруський правитель приймав його у заміській резиденції, у 2019 році передав актору ділянку в елітному містечку Лапоровичі біля Мінського моря в оренду на 99 років.