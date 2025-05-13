Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Жерара Депардьє визнано винним у сексуальному насильстві

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Жерара Депардьє визнано винним у сексуальному насильстві
Приводом для позову стала поведінка Депардьє на зйомках фільму «Зелені ставні» 2021 року
фото: reuters.com

Судовий розгляд тривав два місяці

Французького актора Жерара Депардьє засудили до 18 місяців умовного терміну ув'язнення у справі про сексуальне насильство. Як передає Главком, про це пише Le Figaro.

76-річного актора визнали винним у нападі на художницю-постановницю та асистентку режисера на знімальному майданчику фільму Жана Беккера 2021 року «Зелені віконниці» (Les volets verts).

Судовий розгляд тривав два місяці.

Нагадаємо, судовий процес над Депардьє розпочався 24 березня. Перед засіданням адвокат актора Жеремі Ассу відкинув усі звинувачення, назвавши їх хибними. Він також заявив, що Депардьє переніс операцію із шунтування серця і страждає на діабет. Призначений судом медичний експерт встановив, що Депардьє може постати перед судом, але рекомендував, щоб слухання тривали не більше 6 годин з перервами кожні 15 хвилин та обідом. 

Приводом для позову стала поведінка Депардьє на зйомках фільму «Зелені ставні» 2021 року. 54-річна декоратор картини та 34-річна помічниця режисера звинуватили актора в тому, що на знімальному майданчику він робив непристойні коментарі і неналежним чином торкався. Вони подали на артиста до суду на початку 2024 року за статтями про сексуальне насильство, домагання та сексистські образи. Преса писала, що Депардьє загрожувало до п'яти років позбавлення волі та штраф у 75 тис. євро.

До слова, Жерара Депардьє, який знявся у понад 200 фільмах, неодноразово звинувачували у сексуальному насильстві. У квітні 2023 року про непристойну поведінку актора заявили одразу 13 жінок – акторок, статисток та гримерів. Однак зараз перша справа проти актора дійшла до суду.

На третьому дні слухань 75-річний актор виступив із промовою, яка викликала широкий резонанс.  «Іноді я розважаюсь на зйомках, роздаючи невеликі ляпаси по п*пах. Може, я грубий, але не монстр. У мене є дружина та діти. Я людина старої школи», – заявив актор. 

Так, ще в 2021 році французького актора Жерара Депардьє звинуватили у зґвалтуванні.

Читайте також:

Теги: суд адвокат актор зґвалтування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наприкінці лютого 2021 року Тегеран оголосив про завершення розслідування загибелі українського літака
Збиття літака МАУ: Іран звинувачує Україну та інші країни в суді ООН
19 квiтня, 12:09
Австралійський доброволець Оскар Дженкінс у російському полоні
Росіяни судитимуть полоненого австралійця, який воював за Україну
20 квiтня, 15:37
Гарвардський університет подав до суду на адміністрацію Трампа
Гарвардський університет подав до суду на адміністрацію Трампа
22 квiтня, 07:41
Відомі режисер та актор зі США відвідали Україну, щоб зняти документальне відео про війну
Відомі режисер та актор зі США відвідали Україну, щоб зняти документальне відео про війну
25 квiтня, 11:51
Гафтор Бйорнссон приїхав у РФ, щоб взяти участь у спортивних змаганнях
Актор «Гри престолів» приїхав до РФ: причина неочікуваного візиту
24 квiтня, 16:54
З 18 липня 2022 року Ігор Коломойський не є громадянином України
Справа про громадянство Коломойського. Верховний суд поставив крапку
27 квiтня, 11:30
Засуджені – військовослужбовці 6-го танкового полку 90-ї танкової дивізії центрального військового округу ЗС РФ
Двоє окупантів отримали вироки за знущання з цивільних та зґвалтування вагітної на Київщині
29 квiтня, 19:29
Суд оголосив перерву до 1 травня. Засідання має відбутись о 12:30
Суд у справі про вбивство Фаріон вдруге перенесено через ймовірну хворобу Зінченка
29 квiтня, 12:10
Ексголова МСЕК Хмельниччини перебуває під вартою з жовтня 2024 року
Крупа з-за грат розпочинає «велике будівництво» у Хмельницькому
6 травня, 09:56

Соціум

Жерара Депардьє визнано винним у сексуальному насильстві
Жерара Депардьє визнано винним у сексуальному насильстві
У Мексиці в прямому ефірі вбито кандидатку в мери, яка проводила зустріч з виборцями
У Мексиці в прямому ефірі вбито кандидатку в мери, яка проводила зустріч з виборцями
Як врятувати Венецію від затоплення: Італія має новий план
Як врятувати Венецію від затоплення: Італія має новий план
Сотні тисяч паломників зібралися у Фатімі на щорічну молитву
Сотні тисяч паломників зібралися у Фатімі на щорічну молитву
Тайвань виділить $2 млн для розмінування українських земель
Тайвань виділить $2 млн для розмінування українських земель
У столиці Лівії спалахнули сутички між бойовиками (відео)
У столиці Лівії спалахнули сутички між бойовиками (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
219K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 травня: ситуація на фронті
157K
Прокуратура підтверджує: злодій у законі Умка, якого «виховувала» СБУ, має зв’язки у правоохоронних органах
98K
Фермер у погонах. Звільнений тиловик казково збагатився під час війни
81K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 травня 2025
63K
Прокуратура повідомила про підозру киянці, яка намагалася «продати» інсульт за $6 тиc. 
40K
Москва готує відмову. ISW проаналізував останні заяви Кремля про переговори в Стамбулі

Новини

В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
Вчора, 20:30
Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua