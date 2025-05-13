Жерара Депардьє визнано винним у сексуальному насильстві

Судовий розгляд тривав два місяці

Французького актора Жерара Депардьє засудили до 18 місяців умовного терміну ув'язнення у справі про сексуальне насильство. Як передає Главком, про це пише Le Figaro.

76-річного актора визнали винним у нападі на художницю-постановницю та асистентку режисера на знімальному майданчику фільму Жана Беккера 2021 року «Зелені віконниці» (Les volets verts).

Судовий розгляд тривав два місяці.

Нагадаємо, судовий процес над Депардьє розпочався 24 березня. Перед засіданням адвокат актора Жеремі Ассу відкинув усі звинувачення, назвавши їх хибними. Він також заявив, що Депардьє переніс операцію із шунтування серця і страждає на діабет. Призначений судом медичний експерт встановив, що Депардьє може постати перед судом, але рекомендував, щоб слухання тривали не більше 6 годин з перервами кожні 15 хвилин та обідом.

Приводом для позову стала поведінка Депардьє на зйомках фільму «Зелені ставні» 2021 року. 54-річна декоратор картини та 34-річна помічниця режисера звинуватили актора в тому, що на знімальному майданчику він робив непристойні коментарі і неналежним чином торкався. Вони подали на артиста до суду на початку 2024 року за статтями про сексуальне насильство, домагання та сексистські образи. Преса писала, що Депардьє загрожувало до п'яти років позбавлення волі та штраф у 75 тис. євро.

До слова, Жерара Депардьє, який знявся у понад 200 фільмах, неодноразово звинувачували у сексуальному насильстві. У квітні 2023 року про непристойну поведінку актора заявили одразу 13 жінок – акторок, статисток та гримерів. Однак зараз перша справа проти актора дійшла до суду.

На третьому дні слухань 75-річний актор виступив із промовою, яка викликала широкий резонанс. «Іноді я розважаюсь на зйомках, роздаючи невеликі ляпаси по п*пах. Може, я грубий, але не монстр. У мене є дружина та діти. Я людина старої школи», – заявив актор.

Так, ще в 2021 році французького актора Жерара Депардьє звинуватили у зґвалтуванні.