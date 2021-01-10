Після подій у Вашингтоні Німеччина посилила охорону Бундестагу

На прохання спікера німецький парламент охоронятимуть в посиленому режимі

Керівництво Німеччини прийняло рішення посилити охорону будинку Бундестагу з огляду на події у Вашингттоні, де приміщення Конгресу США ненадовго захопили прихильники президента Дональда Трампа.

«Поліція Берліна домовилася про посилення своїх сил навколо будівлі Бундестагу», – наводить слова глави німецького парламенту Вольфганга Шойбле у листі до депутатів тижневик Bild am Sonntag.

Прессекретар Бундестагу підтвердила, що Шойбле написав депутатам про поточну ситуацію, але відмовилася надати детальну інформацію про зміст листа.

Шойбле також звернувся до Міністерства закордонних справ з проханням надати доповідь про насильство у Вашингтоні. Він заявив, що уточнить у федерального уряду та влади федеральної землі Берлін, які висновки слід зробити для безпеки Бундестагу.

Розлючені прихильники президента США Дональда Трампа 6 січня у середу увірвались у вашингтонський Капітолій. У результаті заворушень загинули пʼятеро чоловік.

Учора стало відомо, що влада США висунула звинувачення в умисному проникненні або перебуванню на закритій території без законних на те підстав, насильницьке вторгнення і порушення громадського порядку в Капітолії учаснику штурму Конгресу активісту руху Q-Аnon Джейкобу Ентоні Ченслі.

Також троє високопосадовців служб безпеки, відповідальних за охорону Капітолію, пішли з посад після захоплення будівлі Конгресу США прихильниками Дональда Трампа.