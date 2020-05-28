МЗС Німеччини викликало посла Росії через хакерську атаку на Бундестаг



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уряд ФРН запустить у Брюсселі режим кіберсанкцій ЄС проти осіб, відповідальних за атаку на німецький Бундестаг, - МЗС Німеччини

У ФРН викликали посла РФ Сергія Нечаєва до Міністерства закордонних справ через хакерську атаку на Бундестаг. Про це поінформувала пресслужба німецького МЗС.

«Державний секретар Федерального міністерства закордонних справ Мігуель Бергер запросив сьогодні на розмову посла Російської Федерації Сергія Нечаєва. Від імені Федерального уряду він рішуче засудив хакерську атаку на німецький Бундестаг», - поінформували у зовнішньополітичному відомстві.

Послу повідомили, що у зв’язку з ордером на арешт громадянина РФ Дмитра Бадіна, що був виданий Федеральним прокурором 5 травня 2020 року, уряд ФРН запустить у Брюсселі режим кіберсанкцій ЄС проти осіб, відповідальних за атаку на німецький Бундестаг, зокрема Бадіна.

Ордер на арешт Бадіна був виданий на підставі підозри у тому, що він разом з іншими особами, особи яких поки що не встановлені, провадив «розвідувальну діяльність проти Федеральної Республіки Німеччина на користь таємної служби іноземної держави».

Бадіна вважають відповідальним за хакерську атаку на німецький Бундестаг у квітні-травні 2015 року у складі групи APT28.

«Наявні достовірні докази того, що він був членом військової секретної служби ГРУ на момент здійснення атаки», - заявили в МЗС ФРН.

Також у пресслужбі повідомили, що Федеральний уряд розглядає цю справу у контексті розслідування вбивства в Тіргартені та «залишає за собою право вжити подальших заходів».

Як повідомлялося, колишній чеченський командир Зелімхан Хангошвілі був застрелений у Тіргартені у центрі Берліна в серпні 2019 року. За підозрою у вбивстві було затримано громадянина РФ, який, як вважають німецькі слідчі, діяв за вказівкою російських спецслужб.