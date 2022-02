Білий дім заявив про ліквідацію лідера ІДІЛ

Військові США ліквідували в Ідлібі лідера ІДІЛ Абу Ібрахім аль-Хашімі аль-Курайші. Очільником «Ісламської держави» він став у 2019 році. Про це повідомляє сайт Білого дому.

У повідомленні йдеться, що за вказівкою Джо Байдена минулої ночі військові сили США на північному заході Сирії успішно провели контртерористичну операцію, щоб захистити американський народ та союзників і «зробити світ безпечнішим».

«Завдяки майстерності та хоробрості наших Збройних сил ми зняли з поля бою Абу Ібрагіма аль-Хашімі аль-Курайші – лідера ІДІЛ. Усі американці благополучно повернулися з операції», – йдеться у повідомленні.

Associated Press також повідомляє, що аль- Курайші загинув під час рейду.

More footage from the building attacked in the US raid in northwestern Syria, which seems to have killed more toddlers than terrorists https://t.co/4KN4kkaORr