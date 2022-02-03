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    Білий дім заявив про ліквідацію лідера ІДІЛ

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    Абу Ібрахім аль-Хашімі аль-Курайші керував терористами ІДІЛ з 2019 року - Білий дім заявив про ліквідацію лідера ІДІЛ
    Абу Ібрахім аль-Хашімі аль-Курайші керував терористами ІДІЛ з 2019 року
    фото з відкритих джерел

    Військові сили США на північному заході Сирії провели контртерористичну операцію

    Військові США ліквідували в Ідлібі лідера ІДІЛ Абу Ібрахім аль-Хашімі аль-Курайші. Очільником «Ісламської держави» він став у 2019 році. Про це повідомляє сайт Білого дому.

    У повідомленні йдеться, що за вказівкою Джо Байдена минулої ночі військові сили США на північному заході Сирії успішно провели контртерористичну операцію, щоб захистити американський народ та союзників і «зробити світ безпечнішим».

    «Завдяки майстерності та хоробрості наших Збройних сил ми зняли з поля бою Абу Ібрагіма аль-Хашімі аль-Курайші – лідера ІДІЛ. Усі американці благополучно повернулися з операції», – йдеться у повідомленні.

    Associated Press також повідомляє, що аль- Курайші загинув під час рейду.


    У четвер рано вранці спецпризначенці США здійснили двогодинний рейд у селі Атме на північному заході Сирії. У розмові з AP мешканці описали шум від вертольотів, вибухи та кулеметний вогонь як частину операції США, яка була спрямована на двоповерховий будинок, оточений оливковими деревами.

    Це був найбільший рейд США в контрольованій повстанцями провінції Ідліб у Сирії з 2019 року, коли тодішній президент Дональд Трамп наказав завдати удару, який призвів до смерті лідера Ісламської держави Абу Бакра аль-Багдаді

    Теги: ІДІЛ США Сирія Джозеф Байден тероризм військові
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    Білий дім заявив про ліквідацію лідера ІДІЛ