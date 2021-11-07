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    Три особи загинули під час вибухів у Джелалабаді – ЗМІ

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    Вибухи сталися неподалік від відділення поліції - Три особи загинули під час вибухів у Джелалабаді – ЗМІ
    Вибухи сталися неподалік від відділення поліції
    фото з відкритих джерел

    За даними радіо Salam Watandar після вибухів відбулася перестрілка між талібами і бойовиками інших угруповань

    Щонайменше три людини загинули в результаті вибухів, що сталися у неділю у місті Джелалабад, адміністративному центрі провінції Нангархар на сході Афганістану. Про це повідомила місцева радіостанція Salam Watandar.

    За її даними, два вибухи сталися неподалік від відділення поліції міста, після чого почалася перестрілка між формуваннями радикального руху «Талібан» і бойовиками угруповання «Ісламська держава в Хорасані», що є відгалуженням екстремістської організації «Ісламська держава» (ІДІЛ).

    Як уточнюється, двоє загиблих були співробітниками поліції.

    Раніше повідомлялося, що в афганському місті Мазарі-Шариф вбили чотирьох жінок. Перед смертю їм надійшли дзвінки із запрошенням на евакуаційний рейс.

    Про смерть жінок повідомив 6 листопада представник міністерства внутрішніх справ Афганістану Карі Саєд Хості. За підозрою в убивстві вже затримали двох людей. Вони на допиті заявили, що жінки запросили їх додому.

    Також внаслідок атаки на військовий шпиталь імені Мухаммада Дауд-хана в центрі Кабула не менше 19 людей загинули та щонайменше 50 отримали поранення. Про це повідомив представник міністерства охорони здоров'я талібів, які в серпні захопили владу в Афганістані.

    А у провінції Нангархар (Афганістан) бойовики-ісламісти жорстоко розстріляли молодят та гостей на весіллі. Жертвами події стали дві людини. Бойовикам не сподобалося, що люди слухали гучну музику.

    Також розслідування ВВС виявило, що щонайменше 20 цивільних осіб були вбиті в долині Панджшер в Афганістані, де відбувалися бої між талібами та опозиційними силами.

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    Теги: ІДІЛ ЗМІ Афганістан радіо смерть Ісламська держава розслідування Талібан
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    Три особи загинули під час вибухів у Джелалабаді – ЗМІ