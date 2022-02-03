Пентагон розказав, як ліквідовував лідера ІДІЛ у Сирії: жахливі подробиці

Терорист підірвав себе у кімнаті, де перебували його дружина та двоє дітей

Під час операції були втрати серед цивільного населення

Операція зі знищення в Сирії лідера ІДІЛ, відомого під псевдонімом Хаджі Абдула, була проведена із залученням кількох гелікоптерів та двох десятків елітних спецпризначенців, однак під час неї не вдалося уникнути втрат серед цивільних. Про це розповів у четвер під час брифінгу в Пентагоні речник оборонного відомства США Джон Кірбі, пише «Укрінформ».

«Минулої ночі сили спеціальних операцій США під керівництвом Центрального командування провели антитерористичну операцію на північному сході Сирії. Це призвело до загибелі лідера ІДІЛ Абу Ібрагім аль-Хашемі аль-Кураші, відомого також як Хаджі Абдула», – поінформував представник Пентагону.

За його словами, в операції взяли участь десантні та бойові гелікоптери, ударні безпілотники, а також близько двох десятків американських спецпризначенців, які здійснили рейд до будинку, де переховувався головний терорист.

Представник Пентагону підтвердив загибель трьох цивільних осіб, попередньо – членів родини терориста, які перебували з ним у цей момент на одному поверсі. Терорист підірвав себе у кімнаті, де перебували його дружина та двоє дітей.

Водночас, підкреслив Кірбі, під час операції вдалося вивести з-під удару більше десятка інших цивільних, у тому числі дітей.

Речник оборонного відомства США підкреслив, що ліквідований ватажок був одним із найактивніших лідерів терористичного угруповання та хотів відновити можливості, які «Ісламська держава» мала раніше.

«Отже, його смерть, за нашими оцінками, стала дуже значним ударом для ІДІЛ», – зауважив Кірбі.

Раніше стало відомо, що за вказівкою Джо Байдена минулої ночі військові сили США на північному заході Сирії успішно провели контртерористичну операцію, щоб захистити американський народ та союзників і «зробити світ безпечнішим».

У четвер рано вранці спецпризначенці США здійснили двогодинний рейд у селі Атме на північному заході Сирії. У розмові з AP мешканці описали шум від вертольотів, вибухи та кулеметний вогонь як частину операції США, яка була спрямована на двоповерховий будинок, оточений оливковими деревами.

Це був найбільший рейд США в контрольованій повстанцями провінції Ідліб у Сирії з 2019 року, коли тодішній президент Дональд Трамп наказав завдати удару, який призвів до смерті лідера Ісламської держави Абу Бакра аль-Багдаді.