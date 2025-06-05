Як режим Кім Чен Ина шпигує за громадянами: таємно вивезений телефон розкрив правду

Телефон, таємно вивезений з Північної Кореї, показав, як репресивний режим Кім Чен Ина тримає своїх громадян під контролем

Таємно вивезений із Північної Кореї смартфон потрапив до рук журналістів та розкрив масштаби цифрового шпигунства за північнокорейцями. Телефон був вивезений із Північної Кореї у 2024 році. Як повідомляє «Главком», про це пише видання Daily Mail.

«Він схожий на звичайний мобільний телефон, проте є частиною зусиль диктатури щодо цензури обміну інформацією та тримання громадян у невіданні щодо світу за межами держави-відлюдника», – йдеться у матеріалі.

Згідно з інформацією, модифікований північнокорейський телефон оснащений функцією «скріншота», яка відстежує кожну дію користувача. Програмне забезпечення автоматично робить знімок екрана кожні п'ять хвилин, зберігаючи його в папці, недоступній для власника, але переглядається владою КНДР. Ця система дозволяє переконатися, що громадяни не шукають забороненої інформації й не діляться нічим, що критикує уряд.

Крім цього, у телефоні є функція, що запобігає введенню деяких популярних південнокорейських термінів. Наприклад, південнокорейське слово оppa (сленговий вираз, що означає «бойфренд») автоматично замінюється на «товариш». Також було виявлено, що назва Nampan (Південна Корея) автоматично редагується на «маріонеткову державу» – офіційний термін уряду КНДР.

Телефон, вивезений контрабандою з Північної Кореї у 2024 році (на фото), розкрив шокуючі подробиці репресивного режиму Кім Чен Ина

Повідомляється, що Північна Корея суворо обмежує доступ до глобального інтернету, а всі засоби масової інформації під контролем держави. Але попри це, Південна Корея знаходить способи доставки забороненої інформації до сусідньої держави. Для цього використовується не лише радіо. Щомісяця в КНДР контрабандою доставляються тисячі USB-накопичувачів та карт MicroSD, що містять південнокорейську музику, телешоу, фільми та освітні матеріали про демократію. Мета цих зусиль – підірвати офіційну пропаганду, показуючи північнокорейцям, наскільки багаті, щасливі та вільні люди у Південній Кореї.

Раніше стало відомо, що секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу прибув до Північної Кореї та зустрівся з Кім Чен Ином. Під час зустрічі Кім Чен Ин заявив, що уряд Корейської Народно-Демократичної Республіки підтримуватиме позицію Росії, зокрема, у питанні війни проти України та інших міжнародних тем.