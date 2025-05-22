Північна Корея запустила крилаті ракети у Східне море

Перед цим Північна Корея запустила кілька балістичних ракет малої дальності у Японське море 8 травня

Військові Південної Кореї заявили, що КНДР у четвер, 22 травня, запустила кілька крилатих ракет у Східне море. Як передає «Главком», про це повідомляє Yonhap.

Об'єднаний комітет начальників штабів заявив, що зафіксував пуски близько 9 ранку з району Сондок у провінції Південний Хамгьон, зазначивши, що південнокорейські та американські розвідувальні органи проводять детальний аналіз.

Південнокорейські військові зазначають, що бачили підготовку до запуску та готувались до нього, зокрема, завдяки обміну інформацією з партнерами зі США. Перед цим Північна Корея запустила кілька балістичних ракет малої дальності у Японське море 8 травня.

Раніше КНДР провела випробування бойової застосування систем озброєнь багатоцільового есмінця «Чве Рен», який минулого тижня був спущений на воду. Як пише «Главком» про це повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї. Згідно з інформацією агентства, новітня корабельна система озброєннявключає у себе потужні види ракетного озброєння – зокрема надзвукові та стратегічні крилаті ракети, а також тактичні балістичні ракети.

До слова, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що участь Північної Кореї у війні між Росією та Україною була виправданою, назвавши це здійсненням суверенних прав на захист «братньої нації».

Як відомо, Північна Корея могла отримати технологічну допомогу від Росії при розробці нової ракети «повітря – повітря». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yonhap. Державні медіа Північної Кореї повідомили, що лідер країни Кім Чен Ин спостерігав за протиповітряними навчаннями та тренуванням на яких, ймовірно, використали нову ракету «повітря – повітря», запущену з винищувача МіГ-29.

Також на російських підприємствах було зафіксовано верстати південнокорейської компанії DN Solutions. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Korea Times. Зазначається, що обладнання корейської фірми вартістю понад $19 млн опинилися в Росії за допомогою китайських дистриб’юторів, зокрема компанію Silver Technology.