Росія розраховує на допомогу Євросоюзу щодо «Північного потоку-2»



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Будівництво газопроводу «Північний потік-2»

В Кремлі прогнозують, що тиск щодо «Північного потоку-2» буде зростати

Росія розраховує, що у співпраці з Євросоюзом вдасться знайти компроміс у ситуації з газогоном «Північний потік-2», що потрапив під американські санкції.

Про це у середу, 25 грудня, заявив віцепрем'єр РФ Дмитро Козак, пише DW.

«Напевно тиск (щодо «Північного потоку-2») буде зростати, але можливості цього тиску теж не безмежні з урахуванням позиції ключових країн Європейського Союзу, які зацікавлені в тому, щоб отримати енергетичну безпеку на необхідному рівні», - заявив Козак.

Він запевнив, що російський газогін є в першу чергу економічним проєктом.

«Всі розуміють, що це економічний проєкт, що з урахуванням рішень щодо України ми залучимо всі маршрути для того, щоб забезпечити надійність газопостачання Європи за рахунок російського газу», - стверджує російський віцепрем'єр.

За його словами, «економічний інтерес проб'є дорогу», тому що російський газ на 30% дешевший, ніж скраплений природний газ, який пропонують США.

«Впевнені в тому, що у співпраці з європейськими країнами, Євросоюзом, ми розв'яжемо цю проблему і знайдемо компроміс. Точно таким же чином, як, здавалося б був нерозв'язний конфлікт з Україною, а він розв'язаний. Таким же чином рішення і тут», - запевнив Козак.

Як відомо, Росія хоче теоретично добудувати «Північний потік-2» всупереч санкціям США.

Нагадаємо, швейцарська компанія Allseas зупинила роботи з укладання газопроводу після того, як стало відомо, що санкції проти російських газопроводів «Північний потік-2» і «Турецький потік» були включені в американський оборонний бюджет на 2020 фінансовий рік.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія відповість на санкції США проти «Північного потоку-2».

Нагадаємо, у Росії жорстко відреагували на санкції США проти «Північного потоку-2».