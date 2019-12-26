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    Економіка та фінанси

    Росія розраховує на допомогу Євросоюзу щодо «Північного потоку-2»

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    Будівництво газопроводу&nbsp;&laquo;Північний потік-2&raquo; - Росія розраховує на допомогу Євросоюзу щодо «Північного потоку-2»
    Будівництво газопроводу «Північний потік-2»

    В Кремлі прогнозують, що тиск щодо «Північного потоку-2» буде зростати

    Росія розраховує, що у співпраці з Євросоюзом вдасться знайти компроміс у ситуації з газогоном «Північний потік-2», що потрапив під американські санкції.

    Про це у середу, 25 грудня, заявив віцепрем'єр РФ Дмитро Козак, пише DW.

    «Напевно тиск (щодо «Північного потоку-2») буде зростати, але можливості цього тиску теж не безмежні з урахуванням позиції ключових країн Європейського Союзу, які зацікавлені в тому, щоб отримати енергетичну безпеку на необхідному рівні», - заявив Козак.

    Він запевнив, що російський газогін є в першу чергу економічним проєктом.

    «Всі розуміють, що це економічний проєкт, що з урахуванням рішень щодо України ми залучимо всі маршрути для того, щоб забезпечити надійність газопостачання Європи за рахунок російського газу», - стверджує російський віцепрем'єр.

    За його словами, «економічний інтерес проб'є дорогу», тому що російський газ на 30% дешевший, ніж скраплений природний газ, який пропонують США.

    «Впевнені в тому, що у співпраці з європейськими країнами, Євросоюзом, ми розв'яжемо цю проблему і знайдемо компроміс. Точно таким же чином, як, здавалося б був нерозв'язний конфлікт з Україною, а він розв'язаний. Таким же чином рішення і тут», - запевнив Козак.

    Як відомо, Росія хоче теоретично добудувати «Північний потік-2» всупереч санкціям США.

    Нагадаємо, швейцарська компанія Allseas зупинила роботи з укладання газопроводу після того, як стало відомо, що санкції проти російських газопроводів «Північний потік-2» і «Турецький потік» були включені в американський оборонний бюджет на 2020 фінансовий рік.

    Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія відповість на санкції США проти «Північного потоку-2».

    Нагадаємо, у Росії жорстко відреагували на санкції США проти «Північного потоку-2».

    ЄС Росія США газ санкції транзит Україна Північний потік-2
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