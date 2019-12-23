«Північний потік-2» очолює шпигун, - ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Der Standart пише, що Маттіас Варніг, який має кодове ім'я «Артур», нібито доставляв інформацію про західнонімецькі компанії до Східного Берліна Фото: nord-stream.com

За даними видання Der Standart, Маттіас Варніг ніби-то доставляв інформацію про західнонімецькі компанії до Східного Берліна

Гендиректор компанії Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг шпигував на східнонімецьку таємну поліцію Штазі з 1974 року. Про це пише Der Standart.

Видання зазначає, що Варніг має кодове ім'я «Артур». Він нібито доставляв інформацію про західнонімецькі компанії до Східного Берліна.

Der Standart пише, що з 1981 по 1990 рік Маттіас Варніг обіймав різні посади в уряді НДР, зокрема в Міністерстві зовнішньої торгівлі та Кабінеті міністрів.

У 1990 році Варніг перейшов до Дрезднер Банку, у 1991 році відкрив своє представництво в Петербурзі. У той час нинішній президент РФ Володимир Путін був там чиновником і відповідав за зовнішні відносини.

Починаючи з 2006 року, Варніг очолив «Північний потік». У 2012 році Путін нагородив його «орденом Пошани». У Варніга також є квартира в Москві.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав військовий бюджет країни на 2020 фінансовий рік. Бюджет зобов'язує адміністрацію ввести санкції відносно Росії за кількома пунктами. Зокрема, санкції вводяться щодо газопроводів «Північний потік - 2» і «Турецький потік».

У свою чергу, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що газопровід «Північний потік-2» буде побудований, незважаючи на санкції з боку США.