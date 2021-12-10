Стало відомо, скільки в української армії бойових літаків та вертольотів

Український винищувач Су-27 є одним з основних бойових літаків Військово-повітряних сил України

Український винищувач Су-27 є одним з основних бойових літаків Військово-повітряних сил України

На озброєнні України перебуває повітряна техніка радянських зразків

На озброєнні Військово-повітряних сил Збройних сил України наразі перебуває декілька зразків бойової повітряної техніки. Про це повідомляє агентство Defense Express із посиланням на дані довідника про військову авіацію країн світу World Air Forces 2022, який видає FlightGlobal.

Загалом на озброєнні українського війська наявні 43 легкі винищувачі МіГ-29, 12 фронтових бомбардувальників Су-24, 17 штурмовиків Су-25, а також 26 важких винищувачів Су-27. Також у розпорядженні українських військ наявна певна кількість військово-тренувальних літаків та 15 вертольотів Мі-8.

Інші види та роди українських військ оснащені 54 вертольотами Мі-8 та 34 вертольотами Мі-24, а також навчально-тренувальними гелікоптерами.

У розпорядженні українського флоту є 4 гелікоптери Ка-27, 1 гелікоптер Ка-226 і 4 вертольоти Мі-14.

У жовтні польське видання Defence24 повідомляло, що стан української артилерії наразі залишає бажати кращого. Все через неналежні умови зберігання, обслуговування та ремонту артилерійської техніки на українських складах, що призводять до її швидкої деградації.

Нагадаємо, 6 грудня у День Збройних сил України президент передав армії нову техніку.

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