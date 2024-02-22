Поблизу Єрусалима стався теракт, є загиблий

Медики повідомили, що під час стрілянини загинув чоловік у віці 20 років

Унаслідок стрілянини 11 людей отримали поранення

В Ізраїлі троє палестинців відкрили вогонь із «автоматичної зброї» по людях у черзі на КПП. Теракт стався біля контрольно-пропускного пункту аз-Заайєм між Єрусалимом і Маале-Адумім стався. Про це повідомляє The Times of Israel.

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Терористи відкрили вогонь із «автоматичної зброї» по ізраїльтянах, які перебували в заторі, прямуючи до Єрусалима, за кілька сотень метрів до контрольно-пропускного пункту.

Медики повідомили, що під час стрілянини загинув чоловік у віці 20 років.

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פיגוע במעלה אדומים: אנשים בורחים, מזירת הירי.. pic.twitter.com/6sGiUlPksc — מה חדש. What's new❓ (@Gloz111) February 22, 2024

Ще 11 людей отримали поранення. За словами медиків, що 23-річна жінка перебуває у важкому стані, а четверо інших перебувають у стані середньої тяжкості, включаючи жінку 30 років, чоловіка 23 років, чоловіка 51 року та жінку 52 роки. Ще п’ятеро людей дістали незначні травми. Усіх постраждалих доставили до лікарень Єрусалиму.

У поліції повідомили, що двох нападників сили безпеки та озброєні цивільні застрелили на місці події. Третій чоловік спочатку втік, а потім був «нейтралізований» невдовзі після того, як поліція обшукала цей район.

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У поліції зазначили, що усі троє нападників — жителі району Віфлеєм, були озброєні автоматами, саморобними пістолетами-кулеметами та гранатою.

Нагадаємо, під час терористичного акту у Єрусалимі у січні минулого року загинув один українець. 21-річний хлопець розстріляв людей в Єрусалимі з пістолета. Він увірвався до синагоги «Атерет Авраам» у районі Неве-Яаків після завершення молитви і відкрив вогонь по вірянам. Він убив сімох і поранивши трьох людей.