Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Поблизу Єрусалима стався теракт, є загиблий

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Поблизу Єрусалима стався теракт, є загиблий
Медики повідомили, що під час стрілянини загинув чоловік у віці 20 років
фото з відкритих джерел

Унаслідок стрілянини 11 людей отримали поранення

В Ізраїлі троє палестинців відкрили вогонь із «автоматичної зброї» по людях у черзі на КПП. Теракт стався біля контрольно-пропускного пункту аз-Заайєм між Єрусалимом і Маале-Адумім стався. Про це повідомляє The Times of Israel.

Терористи відкрили вогонь із «автоматичної зброї» по ізраїльтянах, які перебували в заторі, прямуючи до Єрусалима, за кілька сотень метрів до контрольно-пропускного пункту.

Медики повідомили, що під час стрілянини загинув чоловік у віці 20 років.

Ще 11 людей отримали поранення. За словами медиків, що 23-річна жінка перебуває у важкому стані, а четверо інших перебувають у стані середньої тяжкості, включаючи жінку 30 років, чоловіка 23 років, чоловіка 51 року та жінку 52 роки. Ще п’ятеро людей дістали незначні травми. Усіх постраждалих доставили до лікарень Єрусалиму.

У поліції повідомили, що двох нападників сили безпеки та озброєні цивільні застрелили на місці події. Третій чоловік спочатку втік, а потім був «нейтралізований» невдовзі після того, як поліція обшукала цей район.

У поліції зазначили, що усі троє нападників — жителі району Віфлеєм, були озброєні автоматами, саморобними пістолетами-кулеметами та гранатою.

Нагадаємо, під час терористичного акту у Єрусалимі у січні минулого року загинув один українець. 21-річний хлопець розстріляв людей в Єрусалимі з пістолета. Він увірвався до синагоги «Атерет Авраам» у районі Неве-Яаків після завершення молитви і відкрив вогонь по вірянам. Він убив сімох і поранивши трьох людей.

Теги: теракт Ізраїль Єрусалим стрілянина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ізраїль погодився на умови перемир'я щодо звільнення заручників ХАМАСу
Ізраїль погодився на умови перемир'я щодо звільнення заручників ХАМАСу
30 сiчня, 04:41
Здавалося, країна переступила через палестинців, і зробила це, не жертвуючи нічим…
Самознищення Ізраїлю світ
11 лютого, 11:09
Антоніу Гутерреш — генеральний секретар ООН
Генсек ООН має піти у відставку – міністр Ізраїлю
31 сiчня, 08:24
Показували дітям гранатомет. Росіяни влаштували вибух у спорткомплексі Мелітополя
Показували дітям гранатомет. Росіяни влаштували вибух у спорткомплексі Мелітополя
18 лютого, 01:20
Згідно з рішенням суду, видати візи всім українським біженцям в Ізраїлі мають протягом місяця
В Ізраїлі суд зобов'язав уряд надати всім українським біженцям візу з широкими правами
8 лютого, 06:34
Вільям Бернс
Глава ЦРУ вирушить до Єгипту: названо мету візиту
10 лютого, 08:19
В Ізраїлі вирують протести за відновлення угоди з ХАМАС про обмін заручниками
Ізраїль охопили масштабні протести: які вимоги демонстрантів (відео)
11 лютого, 10:06
Мешканці заявили, що внаслідок удару дві мечеті та кілька будинків були розбомблені
Ізраїль завдав авіаударів по Рафаху на півдні Сектору Гази: є загиблі
12 лютого, 06:15
Озброєна жінка відкрила вогонь у церкві США
Американка влаштувала стрілянину у церкві: є постраждалі
12 лютого, 07:02

Соціум

Поблизу Єрусалима стався теракт, є загиблий
Поблизу Єрусалима стався теракт, є загиблий
У Раді Європи відкрилася фотовиставка про дітей та війну в Україні
У Раді Європи відкрилася фотовиставка про дітей та війну в Україні
Вантажне судно зруйнувало міст у Китаї: є загиблі та постраждалі (відео)
Вантажне судно зруйнувало міст у Китаї: є загиблі та постраждалі (відео)
Скільки українських біженців виїхали із Німеччини: офіційні цифри
Скільки українських біженців виїхали із Німеччини: офіційні цифри
Блокування кордону. Нардеп пояснив, чому українці у Польщі не протестують
Блокування кордону. Нардеп пояснив, чому українці у Польщі не протестують
Ілон Маск таємно відвідував Білий дім
Ілон Маск таємно відвідував Білий дім

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
174K
На Україну чекають важкі кілька тижнів. І ось чому
80K
Вони хочуть перетворити Київ на Авдіївку. Про план Московської церкви в Україні
42K
Головний український філолог жорстко звернувся до російськомовних громадян
21K
ЗСУ вдарили по полігону окупантів, новий указ Зеленського: головне за ніч
21K
Розвідка назвала три сильні сторони росіян на полі бою
14K
Російськомовні військові на фронті. Історик Грицак дав пораду стурбованим українцям

Новини

ЗСУ вдарили по полігону окупантів, новий указ Зеленського: головне за ніч
Сьогодні, 06:54
Невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 22 лютого
Сьогодні, 04:51
День підтримки жертв злочинів. Що відзначаємо 22 лютого
Сьогодні, 00:20
«Справа Пашинського». Пряма трансляція з Вищого антикорупційного суду
Вчора, 16:13
«Метінвест» спрямував на розвиток тактичної медицини майже 15 млн грн
Вчора, 13:58
Україна впустила до себе американського лобіста Новинського та Московської церкви (фото)
Вчора, 13:09

Прес-релізи

Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
22 лютого, 11:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua