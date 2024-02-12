Американка влаштувала стрілянину у церкві: є постраждалі
Жінка влаштувала стрілянину в церкві та поранила дитину в Техасі
Жінка відкрила стрілянину в євангелістській церкві в техаському місті Лейквуд. Про це повідомляє телеканал Nbcdfw із посиланням на поліцію. Дві людини поранені – п'ятирічна дитина, яка перебуває у лікарні у критичному стані, а також 57-річний чоловік. Уточнюється, що стрілянину зупинили правоохоронці, жінку було ліквідовано.
«Жінка 30-35 років вдень у неділю увійшла до будівлі, вона була озброєна гвинтівкою, з нею була дитина чотирьох або п'яти років», – заявив представник поліції.
За словами начальника поліції Х'юстона Троя Фіннера, поки не було ясно, що могло спонукати невідому жінку напасти на церкву. Незадовго до нападу церква написала в соціальних мережах: «Будь ласка, помоліться за Лейквуд і нашу спільноту».
Вбивцю свідки описалияк жінку 30-35 років, яка увійшла до церкви. Вона тримала довгу гвинтівку, була одягнена в плащ і з рюкзаком.
Свідки повідомили, що жінка стверджувала, що має бомбу в своєму рюкзаку та розпилювала невідому речовину на підлогу церкви. Її супроводжувала дитина, за описом хлопчик 4-5 років. Поки що не встановлено, яке саме відношення саме мала дитина до жінки.
Раніше в Стамбулі сталася стрілянина біля поліцейського блокпоста поблизу будівлі суду. Нападниками виявились чоловік і жінка. За інформацією ЗМІ, внаслідок нападу постраждали п'ятеро людей – троє поліцейських отримали поранення. Зловмисників було ліквідовано, їх мотиви не уточнюються.
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