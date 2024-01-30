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Ізраїль погодився на умови перемир'я щодо звільнення заручників ХАМАСу

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ізраїль погодився на умови перемир'я щодо звільнення заручників ХАМАСу
фото ілюстративне

Можлива угода передбачає поетапне звільнення американських й ізраїльських заручників, які залишилися в полоні ХАМАСу

В Парижі відбулася зустріч представників Ізраїлю, США, Єгипту і Катару, на якій були обговорені основи нової угоди щодо звільнення заручників, утримуваних у Секторі Гази ХАМАСом. Про це повідомляє SkyNews із посиланням на джерела.

За отриманою інформацією, можлива угода передбачає поетапне звільнення американських і ізраїльських заручників, особливо жінок і дітей, які перебувають у полоні ХАМАСу. Процес звільнення буде супроводжуватися етапним припиненням бойових дій та наданням гуманітарної допомоги Сектору Гази. Умови угоди також включають звільнення палестинських в'язнів в Ізраїлі.

Проєкт угоди планують передати ХАМАСу у понеділок, незважаючи на відсутність представників останнього на переговорах у Парижі.

Радикальне угруповання ХАМАС, яке контролює Сектор Гази, розпочало напад на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. У відповідь Ізраїль розпочав військову операцію проти ХАМАСу в анклаві.

У листопаді 2023 року Катар, Єгипет і США виступили посередниками під час укладення угоди про перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом, у результаті якого звільнили 105 заручників. Із 24 листопада в Газі діяв режим припинення вогню, але сторонам не вдалося домогтися його продовження, і бойові дії поновилися 1 грудня.

Як повідомлялося, переговори про звільнення заручників у Секторі Гази досягли прогресу і Вашингтон вважає їх конструктивними. 

Раніше ізраїльські офіційні особи представили докази причетності працівників палестинської гуманітарної організації в Газі до насильства під час нападу ХАМАС на Ізраїль.

Нагадаємо, Агентство ООН у справах палестинських біженців (UNRWA) розпочало розслідування щодо кількох своїх співробітників, підозрюваних у причетності до нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Низка країн призупинили фінансування Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (UNRWA) після звинувачень у причетності його співробітників до атаки ХАМАС на Ізраїль.

Теги: переговори Єгипет напад фінансування Катар Сектор Гази ХАМАС Вашингтон звільнення Ізраїль

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