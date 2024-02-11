Ізраїль охопили масштабні протести: які вимоги демонстрантів (відео)

В Ізраїлі вирують протести за відновлення угоди з ХАМАС про обмін заручниками

Протестувальники заблокували дороги в Тель-Авіві

В Ізраїлі в суботу ввечері пройшли загальнонаціональні протести. Демонстранти вимагають від прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу відновити угоду з ХАМАС про обмін заручниками. Про це пише Times of Israel.

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Протестувальники заблокували дороги у столиці Ізраїлю Тель-Авіві у суботу ввечері. Вони вимагають звільнити заручників, яких утримує ХАМАС, а деякі закликають до виборів у країні.

Протести спалахнули в Тель-Авіві, Єрусалимі, Хайфі, Беер-Шеві, Реховоті, Раанані та інших місцях по всьому Ізраїлю. Мітинги спровокувало те, що спроби укласти угоду за посередництва Катару та Єгипту зупинилися, оскільки Ізраїль відхилив вимоги ХАМАСу.

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Під час основного мітингу на Площі заручників у Тель-Авіві протестувальники пройшли вулицею Каплан. Поліція на конях намагалася звільнити вулицю та відтіснити демонстрантів убік. Із натовпу долунали крики «ганьба». Тим часом протестувальник із мегафоном зачитував імена заручників, які залишаються в полоні ХАМАС.

За словами правоохоронців, щонайменше семеро протестувальників були заарештовані після того, як деякі з них заблокували частину шосе Аялон і розпалили багаття. Крім того, щонайменше п'ятеро інших протестувальників отримали штрафи за «перешкоджання руху транспорту».

Нагадаємо, днями влада Ізраїлю заявила, що не прийме умови ХАМАСу щодо постійного припинення вогню в рамках переговорів про звільнення заручників. Палестинські терористи вимагають «всеосяжного й повного припинення вогню, надання допомоги, житла, а також відбудови, зняття блокади Сектору Гази й завершення обміну полоненими». На ці умови Ізраїль не піде без попередніх домовленостей.

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Як повідомлялося, директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс відправиться до Каїру наступного тижня. У єгипетській столиці він обговорить звільнення заручників у Газі.

До слова, Байден днями заявив, що продовжує посилено працювати, щоб домогтися перемир'я між Ізраїлем та угрупуванням ХАМАС та звільнення захоплених у полон ізраїльських заручників.