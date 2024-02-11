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Ізраїль охопили масштабні протести: які вимоги демонстрантів (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ізраїль охопили масштабні протести: які вимоги демонстрантів (відео)
В Ізраїлі вирують протести за відновлення угоди з ХАМАС про обмін заручниками
фото: Flash90

Протестувальники заблокували дороги в Тель-Авіві

В Ізраїлі в суботу ввечері пройшли загальнонаціональні протести. Демонстранти вимагають від прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу відновити угоду з ХАМАС про обмін заручниками. Про це пише Times of Israel.

Протестувальники заблокували дороги у столиці Ізраїлю Тель-Авіві у суботу ввечері. Вони вимагають звільнити заручників, яких утримує ХАМАС, а деякі закликають до виборів у країні.

Протести спалахнули в Тель-Авіві, Єрусалимі, Хайфі, Беер-Шеві, Реховоті, Раанані та інших місцях по всьому Ізраїлю. Мітинги спровокувало те, що спроби укласти угоду за посередництва Катару та Єгипту зупинилися, оскільки Ізраїль відхилив вимоги ХАМАСу.

Під час основного мітингу на Площі заручників у Тель-Авіві протестувальники пройшли вулицею Каплан. Поліція на конях намагалася звільнити вулицю та відтіснити демонстрантів убік. Із натовпу долунали крики «ганьба». Тим часом протестувальник із мегафоном зачитував імена заручників, які залишаються в полоні ХАМАС.

За словами правоохоронців, щонайменше семеро протестувальників були заарештовані після того, як деякі з них заблокували частину шосе Аялон і розпалили багаття. Крім того, щонайменше п'ятеро інших протестувальників отримали штрафи за «перешкоджання руху транспорту».

Нагадаємо, днями влада Ізраїлю заявила, що не прийме умови ХАМАСу щодо постійного припинення вогню в рамках переговорів про звільнення заручників. Палестинські терористи вимагають «всеосяжного й повного припинення вогню, надання допомоги, житла, а також відбудови, зняття блокади Сектору Гази й завершення обміну полоненими». На ці умови Ізраїль не піде без попередніх домовленостей.

Як повідомлялося, директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс відправиться до Каїру наступного тижня. У єгипетській столиці він обговорить звільнення заручників у Газі.

До слова, Байден днями заявив, що продовжує посилено працювати, щоб домогтися перемир'я між Ізраїлем та угрупуванням ХАМАС та звільнення захоплених у полон ізраїльських заручників.

Теги: Ізраїль протест ХАМАС заручники

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