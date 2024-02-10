Глава ЦРУ вирушить до Єгипту: названо мету візиту

Білий дім визнає, що договір про звільнення заручників – єдиний спосіб домогтися припинення вогню в Газі

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс відправиться до Каїру наступного тижня. У єгипетській столиці він обговорить звільнення заручників у Газі. Про це повідомляє Axios із посилання на американських та ізраїльських чиновників.

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Очікується, що наступного вівторка Бернс прибуде до Єгипту. Однак у ЦРУ відмовилися коментувати графік його поїздок.

У Каїрі він зустрінеться з офіційними особами країни задля обговорення можливих перемовин про нову угоду, яка забезпечить звільнення решти заручників у Газі. Бернс є контактною особою президента США Джо Байдена в зусиллях, спрямованих на звільнення заручників і паузу в бойових діях.

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У четвер Байден під час виступу в телеефірі заявив, що він наполегливо добивається цієї угоди. За словами американських посадовців, Білий дім визнає, що договір про звільнення заручників – єдиний спосіб домогтися припинення вогню в Газі.

Нагадаємо, Байден днями заявив, що продовжує посилено працювати, щоб домогтися перемир'я між Ізраїлем та угрупуванням ХАМАС та звільнення захоплених у полон ізраїльських заручників.

Раніше в Парижі відбулася зустріч представників Ізраїлю, США, Єгипту і Катару, на якій були обговорені основи нової угоди щодо звільнення заручників, утримуваних у Секторі Гази ХАМАСом.

Раніше ізраїльські офіційні особи представили докази причетності працівників палестинської гуманітарної організації в Газі до насильства під час нападу ХАМАС на Ізраїль. Агентство ООН у справах палестинських біженців (UNRWA) розпочало розслідування щодо кількох своїх співробітників, підозрюваних у причетності до нападу ХАМАСу на Ізраїль.