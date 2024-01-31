Генсек ООН має піти у відставку – міністр Ізраїлю

Обвинувачення пов'язнані з причетністю співробітників Агентства ООН до ХАМАСу

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заявив у вівторок, що Антоніу Гутерріш має піти у відставку з поста генерального секретаря ООН. Про це пише Politico.

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Ця заява пролунала після звинувачень Ізраїлю в тому, що 12 співробітників Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (БАПОР) були причетні до насильницького нападу ХАМАС 7 жовтня.

«Звичайно, він несе відповідальність як генеральний секретар ООН. Гутерріш має піти у відставку або ООН має замінити його», — сказав Кац в інтерв’ю Axel Springer.

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Ізраїль дискутував з ООН протягом кількох місяців після того, як у жовтні Гутерріш заявив, що атака ХАМАСу «не відбулася у вакуумі» і звинуватив Ізраїль у проведенні «56 років задушливої окупації».

Після того, як Міжнародний суд ООН дорікнув Ізраїлю за його тривале бомбардування Гази у відповідь, але не закликав до припинення вогню — Ізраїль звинуватив десяток співробітників ООН в участі в нападі ХАМАС.

Сполучені Штати, Німеччина та Італія та інші країни відповіли призупиненням фінансування агентства допомоги.

«Країни діяли правильно, хоча це була гуманітарна організація», – сказав Кац.

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Агентство допомоги заперечує, що свідомо допомагало ХАМАСу чи будь-якій іншій бойовій групі. У ньому йдеться про те, що він ретельно розслідує звинувачення та притягує персонал до відповідальності. Згодом ООН звільнила дев’ятьох звинувачених співробітників.

«Огидні передбачувані дії цих співробітників повинні мати наслідки. Щоденне виживання двох мільйонів мирних жителів Гази залежить від критичної допомоги Агентства ООН», — сказав Гутерреш у заяві в неділю.

Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт керує школами, медичними клініками та програмами допомоги в таборах для біженців у Газі, на Західному березі, Сирії, Лівані та Йорданії. Тільки в секторі Газа працює 13 000 співробітників.

Нагадаємо, Ізраїль надав докази причетності співробітників Агентства ООН до ХАМАСу.

У досьє йдеться про те, що ізраїльські розвідники встановили пересування шести з них на території Ізраїлю 7 жовтня на основі їхніх телефонів; інші були відстеженні під час телефонних дзвінків у Ґазі, під час яких, як стверджують ізраїльтяни, вони обговорювали свою участь в атаці ХАМАС.

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Раніше повідомлялося, що Ізраїль погодився на умови перемир'я щодо звільнення заручників ХАМАСу.

За отриманою інформацією, можлива угода передбачає поетапне звільнення американських і ізраїльських заручників, особливо жінок і дітей, які перебувають у полоні ХАМАСу. Процес звільнення буде супроводжуватися етапним припиненням бойових дій та наданням гуманітарної допомоги Сектору Гази. Умови угоди також включають звільнення палестинських в'язнів в Ізраїлі.