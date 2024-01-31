Головна Світ Політика
search button user button menu button

Генсек ООН має піти у відставку – міністр Ізраїлю

Катерина Іванова
glavcom.ua
Генсек ООН має піти у відставку – міністр Ізраїлю
Антоніу Гутерреш — генеральний секретар ООН
фото з відкритих джерел

Обвинувачення пов'язнані з причетністю співробітників Агентства ООН до ХАМАСу

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заявив у вівторок, що Антоніу Гутерріш має піти у відставку з поста генерального секретаря ООН. Про це пише Politico.

Ця заява пролунала після звинувачень Ізраїлю в тому, що 12 співробітників Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (БАПОР) були причетні до насильницького нападу ХАМАС 7 жовтня.

«Звичайно, він несе відповідальність як генеральний секретар ООН. Гутерріш має піти у відставку або ООН має замінити його», — сказав Кац в інтерв’ю Axel Springer.

Ізраїль дискутував з ООН протягом кількох місяців після того, як у жовтні Гутерріш заявив, що атака ХАМАСу «не відбулася у вакуумі» і звинуватив Ізраїль у проведенні «56 років задушливої окупації».

Після того, як Міжнародний суд ООН дорікнув Ізраїлю за його тривале бомбардування Гази у відповідь, але не закликав до припинення вогню — Ізраїль звинуватив десяток співробітників ООН в участі в нападі ХАМАС.

Сполучені Штати, Німеччина та Італія та інші країни відповіли призупиненням фінансування агентства допомоги.

«Країни діяли правильно, хоча це була гуманітарна організація», – сказав Кац.

Агентство допомоги заперечує, що свідомо допомагало ХАМАСу чи будь-якій іншій бойовій групі. У ньому йдеться про те, що він ретельно розслідує звинувачення та притягує персонал до відповідальності. Згодом ООН звільнила дев’ятьох звинувачених співробітників.

«Огидні передбачувані дії цих співробітників повинні мати наслідки. Щоденне виживання двох мільйонів мирних жителів Гази залежить від критичної допомоги Агентства ООН», — сказав Гутерреш у заяві в неділю.

Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт керує школами, медичними клініками та програмами допомоги в таборах для біженців у Газі, на Західному березі, Сирії, Лівані та Йорданії. Тільки в секторі Газа працює 13 000 співробітників.

Нагадаємо, Ізраїль надав докази причетності співробітників Агентства ООН до ХАМАСу.

У досьє йдеться про те, що ізраїльські розвідники встановили пересування шести з них на території Ізраїлю 7 жовтня на основі їхніх телефонів; інші були відстеженні під час телефонних дзвінків у Ґазі, під час яких, як стверджують ізраїльтяни, вони обговорювали свою участь в атаці ХАМАС.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль погодився на умови перемир'я щодо звільнення заручників ХАМАСу.

За отриманою інформацією, можлива угода передбачає поетапне звільнення американських і ізраїльських заручників, особливо жінок і дітей, які перебувають у полоні ХАМАСу. Процес звільнення буде супроводжуватися етапним припиненням бойових дій та наданням гуманітарної допомоги Сектору Гази. Умови угоди також включають звільнення палестинських в'язнів в Ізраїлі.

Читайте також: Білий дім заявив про прогрес щодо нової угоди між Ізраїлем та Сектором Гази
Теги: Німеччина звільнення ХАМАС Генсек ООН Антоніу Гутерріш фінансування бомбардування Італія Ізраїль міністр Ентоні Блінкен

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Німецькі діти вирішили влаштувати свою акцію протесту
На іграшкових тракторах: протест фермерів у Німеччині отримав неочікуване продовження (відео)
10 сiчня, 08:34
Фаворитом на посаду глави уряду Франції вважається 34-річний міністр освіти Габріель Атталь
Макрон міняє прем'єр-міністра: хто очолить уряд
9 сiчня, 07:30
«Аш-Шабаб» контролює значні території на півдні і в центрі Сомалі і продовжує нападати на цивільне населення та військові об’єкти
Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з пасажирами
10 сiчня, 21:51
Проєкт морської стіни
Столиця Індонезії тоне: як влада намагається врятувати місто
10 сiчня, 19:32
Виставку-конференцію про Маріуполь організовує культурна асоціація «Росія Емілія-Романья»
Італія готує виставку про «розквіт» окупованого Маріуполя: МЗС відреагувало
4 сiчня, 14:51
За словами українського посла, всі охочі могли евакуюватися більше, ніж один раз
Українці, яким не дозволили евакуюватися із Гази, співпрацювали із ХАМАС
11 сiчня, 03:27
Міністр закордонних справ Бланар на зустрічі з послом України підтвердив подальшу допомогу Україні
«Побоювання не справдилися». Посол у Словаччині розповів, як уряд Фіцо і надалі підтримуватиме Україну
12 сiчня, 15:29
фото: Associated Press
Про що міністр закордонних справ Франції домовлявся у Києві: підсумки візиту
13 сiчня, 16:45
Британський приклад надихнув низку країн робити таку угоду потужнішою, ніж вони одразу планували
«Незабаром ви побачите нові підписання»: Кулеба про угоди у сфері безпеки
18 сiчня, 20:52

Політика

Директор ЦРУ пояснив, чому важливо, щоб США продовжували підтримку України
Директор ЦРУ пояснив, чому важливо, щоб США продовжували підтримку України
Болгарія оголосила в розшук шістьох громадян Росії: деталі
Болгарія оголосила в розшук шістьох громадян Росії: деталі
Генсек ООН має піти у відставку – міністр Ізраїлю
Генсек ООН має піти у відставку – міністр Ізраїлю
США збили крилату ракету, випущену хуситами в бік Червоного моря
США збили крилату ракету, випущену хуситами в бік Червоного моря
Курт Волкер назвав ключових осіб, які формують бачення українського питання у Байдена
Курт Волкер назвав ключових осіб, які формують бачення українського питання у Байдена
Генсек НАТО обговорив з конгресменами США допомогу Україні
Генсек НАТО обговорив з конгресменами США допомогу Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
231K
Білорусь чотири дні поспіль приймала літаки з Китаю: що прибуло
153K
Росія заявила про атаку румунських винищувачів на Херсонщину: Бухарест відреагував
73K
Кабмін обрав покарання для ухилянтів
49K
Буданов дав прогноз щодо наступу росіян цієї весни
23K
Головнокомандувач ЗСУ Залужний відповів на чутки про звільнення красномовним фото
21K
ЗСУ знищили російський Су-34

Новини

Окупанти посилили штурми на одному з напрямків: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 07:20
Сьогодні Землю накриє магнітна буря: як уберегтися
Сьогодні, 06:39
Хмарно, подекуди ожеледиця: прогноз погоди на 31 січня
Сьогодні, 06:11
31 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:45
Авіація ЗСУ потужно вдарила по ворожих позиціях – дані Генштабу
Вчора, 07:16
Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 30 січня
Вчора, 06:10

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua