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Показували дітям гранатомет. Росіяни влаштували вибух у спорткомплексі Мелітополя

Діана Гасюк
glavcom.ua
Показували дітям гранатомет. Росіяни влаштували вибух у спорткомплексі Мелітополя
фото: скріншот

Гранатомет окупанти принесли у спорткомплекс, коли він був переповнений дітьми та батьками

17 лютого у тимчасово окупованому Мелітополі постраждали кілька осіб під час вибуху, який спричинили окупанти під час турніру по самбо. Про це повідомив у Telegram начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Сьогоднішній вибух у спорткомплексі тимчасово окупованого Мелітополя – черговий теракт від втративших розум росіян. Через десятки свідків окупанти вимушені були зізнатись: сьогодні дітям під час турніру по самбо вони демонстрували ручний протитанковий гранатомет. «Демонстрант» натиснув на курок. Як результат – декілька людей отримали травми», – написав він.

Федоров підкреслив, що гранатомет окупанти принесли у спорткомплекс, коли він був переповнений дітьми та батьками.

Незабаром після вибуху почалась термінова евакуація дітей з будівлі. На місце приїхали швидкі та «правоохоронці».

Нагадаємо, триває 724-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 63 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 61 авіаційний удари, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, медичні заклади, а також об’єкти критичної інфраструктури. 

Теги: Мелітополь росіяни Іван Федоров евакуація спорткомплекс теракт вибух окупанти

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