В Ізраїлі суд зобов'язав уряд надати всім українським біженцям візу з широкими правами

Згідно з рішенням суду, видати візи всім українським біженцям в Ізраїлі мають протягом місяця

Влада майже два роки не могла сформулювати політику щодо українських біженців, тому довелося втрутитися суду

Окружний суд в Тель-Авіва постановив, що Управління з питань імміграції має надати всім українським біженцям в Ізраїлі візу з широкими правами, яка гарантує колективний захист. Про це пише ізраїльська газета Makor Rishon.

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Віза, яку мають надати усім українським біженцям в Ізраїлі, дає статус тимчасового жителя країни з правом на роботу, медичне обслуговування, освіту тощо.

Відповідну ухвалу винесла суддя Міхаль Агамон-Гонен. Вона зазначила, що влада майже два роки не могла сформулювати політику щодо українських біженців, тому довелося втрутитися суду.

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Згідно з рішенням суду, Управління зобов’язане протягом місяця видати візи всім українським біженцям в Ізраїлі. Також відомство має опублікувати цю інформацію на своєму сайті.

Інформацію підтвердило посольство України в Ізраїлі. Там зазначили, що суд виніс ухвалу про надання громадянам України, які перебувають в Ізраїлі та підпадають під дію директиви про колективний захист, візи типу 2А5 строком до 31 грудня 2024 року із можливістю продовження. Згідно із ухвалою, візи мають бути видані не пізніше 3 березня.

Посольство нагадує, що раніше МВС Ізраїлю ухвалило рішення про продовження терміну перебування для біженців з України та дозволило працевлаштування. Тобто, українцям не потрібно було звертатися до відділень МВС Ізраїлю для продовження терміну дії туристичної візи, однак, громадяни України не отримували жодних документів, що спричиняло певні незручності.

«Відтепер українці матимуть можливість отримати іменний документ, який підтверджує їхній статус в країні, що спростить проживання в Ізраїлі», – зазначили в посольстві.

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Нагадаємо, на початку січня уряд Ізраїлю схвалив розширення допомоги біженцям, які прибули з України.

До слова, Європа дуже зацікавлена в українцях як в робочій силі. Тому очікувати, що європейські країни почнуть масово витісняти українців не варто.