Податок для чотирилапих туристів: місто в Італії розгляне законопроєкт

Больцано запроваджує туристичний збір для собак

В італійському місті Больцано (провінція Альто-Адідже) планують запровадити щорічний податок на собак для місцевих мешканців та туристичний збір для собак-гостей. Це передбачено новим законопроєктом, розробленим місцевим радником Луїсом Вальхером. Про це пише «Главком» із посиланням на tg24.sky.it.

Законопроєкт, який має набути чинності у 2026 році, скасовує контроверсійний обов'язковий аналіз ДНК собак і замінює його поверненням податку, скасованого державою 16 років тому.

Річний податок для місцевих собак становиитиме орієнтовно 100 євро на рік за одну собаку. Туристичний збір (податок на проживання): 1,50 євро за добу за кожну собаку-туриста.

Усі зібрані кошти будуть спрямовані на прибирання вулиць та створення нових зон для вигулу собак (aree cani).

Деталі та винятки

Скасування ДНК-тестування: Влада відмовляється від обов'язкового ДНК-тестування, яке було запроваджено для ідентифікації власників, які не прибирають за своїми улюбленцями. Цей захід виявився важким для застосування, хоча й викликав резонанс.

Пільги для зареєстрованих собак: Собаки, чий ДНК вже був зареєстрований, будуть звільнені від сплати податку протягом двох років.

Штрафи залишаються: Обов'язок власників прибирати екскременти своїх собак залишається чинним. За його порушення передбачені штрафи від 200 до 600 євро.

Радник Вальхер вважає цей захід справедливим, оскільки витрати на прибирання ляжуть виключно на власників собак, а не на всіх мешканців через загальні муніципальні податки (Tasi).