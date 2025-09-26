Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Податок для чотирилапих туристів: місто в Італії розгляне законопроєкт

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Податок для чотирилапих туристів: місто в Італії розгляне законопроєкт
Кошти будуть спрямовані на прибирання вулиць та створення нових зон для вигулу
фото із відкритих джерел

Больцано запроваджує туристичний збір для собак

В італійському місті Больцано (провінція Альто-Адідже) планують запровадити щорічний податок на собак для місцевих мешканців та туристичний збір для собак-гостей. Це передбачено новим законопроєктом, розробленим місцевим радником Луїсом Вальхером. Про це пише «Главком» із посиланням на tg24.sky.it.

Законопроєкт, який має набути чинності у 2026 році, скасовує контроверсійний обов'язковий аналіз ДНК собак і замінює його поверненням податку, скасованого державою 16 років тому. 

Річний податок для місцевих собак становиитиме орієнтовно 100 євро на рік за одну собаку. Туристичний збір (податок на проживання): 1,50 євро за добу за кожну собаку-туриста.

Усі зібрані кошти будуть спрямовані на прибирання вулиць та створення нових зон для вигулу собак (aree cani). 

Деталі та винятки

  • Скасування ДНК-тестування: Влада відмовляється від обов'язкового ДНК-тестування, яке було запроваджено для ідентифікації власників, які не прибирають за своїми улюбленцями. Цей захід виявився важким для застосування, хоча й викликав резонанс.
  • Пільги для зареєстрованих собак: Собаки, чий ДНК вже був зареєстрований, будуть звільнені від сплати податку протягом двох років.
  • Штрафи залишаються: Обов'язок власників прибирати екскременти своїх собак залишається чинним. За його порушення передбачені штрафи від 200 до 600 євро.

Радник Вальхер вважає цей захід справедливим, оскільки витрати на прибирання ляжуть виключно на власників собак, а не на всіх мешканців через загальні муніципальні податки (Tasi).

Читайте також:

Теги: Італія податки тварини

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Безпілотники атакували Афіпський НПЗ у Росії
Безпілотники атакували Афіпський НПЗ у Росії
Податок для чотирилапих туристів: місто в Італії розгляне законопроєкт
Податок для чотирилапих туристів: місто в Італії розгляне законопроєкт
Винищувачі НАТО перехопили п’ять російських літаків
Винищувачі НАТО перехопили п’ять російських літаків
У Франції над військовою базою зафіксовано невідомі дрони
У Франції над військовою базою зафіксовано невідомі дрони
У Підмосков’ї знайдено мертвим ексголову транспортного комітету Петербурга
У Підмосков’ї знайдено мертвим ексголову транспортного комітету Петербурга
США піднімали винищувачі для перехоплення російських літаків поблизу Аляски
США піднімали винищувачі для перехоплення російських літаків поблизу Аляски

Новини

В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
Вчора, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua