Українське посольство закликало скасувати виступ балерини-путіністки Захарової в Італії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Українське посольство закликало скасувати виступ балерини-путіністки Захарової в Італії
Захарова народилася у 1979 році в Луцьку
Раніше в Італії вже було скасовано виступ диригента Валерія Гергієва, який відкрито підтримує політику Кремля

Посольство України в Італії звернулося до мера Флоренції та керівництва театру Maggio Musicale Fiorentino із закликом скасувати заплановані на 20-21 січня виступи російських артистів Світлани Захарової та Вадима Репіна. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на дипломатичне відомство, передає «Главком».

У посольстві наголосили, що участь російських митців, відомих своєю лояльністю до Кремля, на європейських сценах має на меті «відбілювання репутації Росії» в умовах її повномасштабної збройної агресії проти України та використовується як інструмент культурної пропаганди.

Дипломати також нагадали, що раніше в Італії вже було скасовано виступ диригента Валерія Гергієва, який відкрито підтримує політику Кремля.

У посольстві заявили, що уважно стежать за ситуацією навколо запланованих гастролей Захарової та Репіна й роблять усе можливе для їхнього скасування у взаємодії з українською громадою в Італії.

Запланована програма у Флоренції поєднує балет і скрипкову музику та позиціонується організаторами як «унікальне па-де-де, що підкреслює талант артистів». Водночас до складу трупи входять і російські виконавці, які після 2014 року виступали на окупованих територіях України або брали участь у заходах на підтримку російської армії.

Серед них –  Артемій Беляков, Михайло Лобухін та Ігор Цвирко, внесені до бази «Миротворець».

Світлана Захарова народилася у 1979 році в Луцьку. Вона є примою «Большого театру», народною артисткою Росії та колишньою депутаткою Державної думи від партії «Єдина Росія». У 2014 році підписала лист діячів культури на підтримку окупації Криму, у 2019 році отримала орден «За заслуги перед Вітчизною» від Володимира Путіна, а у 2024 році стала його довіреною особою під час президентської кампанії. З січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО України.

Її чоловік, скрипаль Вадим Репін, проживає у Швейцарії та Італії, має, окрім російського, громадянство Бельгії.

Варто зазначити, що у червні 2024 року Україна домоглася скасування концерту російської прими-балерини Захарової у Словенії.

