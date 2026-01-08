Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Працівник імміграційної служби застрелив людину під час мітингу в Міннеаполісі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Працівник імміграційної служби застрелив людину під час мітингу в Міннеаполісі
Інцидент стався під час протестної акції проти імміграційних операцій ICE
фото: АР

За даними телеканалу CBS, загиблою є 37-річна поетеса Рене Ґуд, громадянка США та мешканка Міннеаполіса

Співробітник Служби імміграційної та митної поліції США (ICE) застрелив жінку в місті Міннеаполіс, штат Міннесота. За версією федеральної влади, загибла нібито намагалася протаранити службовий автомобіль ICE своїм автомобілем. Про це повідомляє ВВС, пише «Главком».

У Міністерстві внутрішньої безпеки США назвали дії жінки актом «внутрішнього тероризму», а стрілянину – самообороною.

Інцидент стався під час протестної акції проти імміграційних операцій ICE, повідомляють місцеві ЗМІ.

«Спроба наїхати на наших правоохоронців із наміром їх убити – це акт внутрішнього тероризму», –  йдеться в заяві Міністерства внутрішньої безпеки, яке курирує ICE.

За даними телеканалу CBS, загиблою є 37-річна поетеса Рене Ґуд, громадянка США та мешканка Міннеаполіса.

Мер міста Джейкоб Фрей різко розкритикував версію федеральної влади, назвавши її «сміттєвим наративом», зокрема формулювання про самооборону.

Водночас у DHS заявили, що серед співробітників ICE є постраждалі, які, за їхніми словами, «повністю відновляться». Скільки саме агентів зазнали травм і яких — поки не повідомляється.

За словами начальника поліції Міннеаполіса Браяна О’Гари, жінка перебувала в автомобілі, який перекривав проїжджу частину. У певний момент до неї підійшов співробітник ICE, після чого автомобіль почав рухатися, а згодом пролунали щонайменше два постріли.

Того дня низці міст Міннесоти відбулися масові протести проти жорсткої імміграційної політики адміністрації Дональда Трампа, спрямованої на затримання та депортацію нелегальних мігрантів.

За даними місцевого відділення CBS, під час протестів співробітники ICE застосовували перцеві балончики та силою розганяли учасників акцій. Журналісти каналу повідомляють, що серед мешканців міста поширюється відео інциденту зі стріляниною.

«Неможливо уявити, щоб ця жінка заслуговувала на смерть за свої дії», – сказав один з очевидців телеканалу.

Губернатор штату Міннесота Тім Волз звинуватив імміграційну політику адміністрації Трампа у створенні атмосфери страху та політичних заголовків. За його словами, штату не потрібна «додаткова допомога» з Вашингтона для підтримання порядку. Волз заявив про готовність задіяти Національну гвардію Міннесоти.

Раніше мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей публічно закликав федеральних імміграційних агентів залишити місто.

Читайте також:

Теги: смерть США протест

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої було затримано диктатор Ніколаса Мадуро
Депутатка Думи хоче запровадження санкцій щодо спортсменів з США через затримання Мадуро
Вчора, 13:51
Польські фермери прагнуть продемонструвати єдність та силу фермерської спільноти
Польські фермери знову вийдуть на протести – деталі
30 грудня, 2025, 10:29
Трамп веде США до конфлікту з ЄС
Трамп веде США до конфлікту з ЄС: пояснення Politico
25 грудня, 2025, 10:56
Феміда призначила лікарці чотири роки обмеження волі, але звільнила від відбування покарання
Смерть сина музиканта під час лікування зубів. Суд оголосив вирок анестезіологині
19 грудня, 2025, 17:24
Майк Помпео у своєму дописі заявив, що довіра до Америки на кону, нагадавши Будапештський меморандум
Ексдержсекретар нагадав, як Америка поступово провалювала свої зобов'язання перед Україною
17 грудня, 2025, 02:56
Переговори у Берліні триватимуть і завтра, 15 грудня
Переговори делегацій США та України в Берліні тривали понад п’ять годин: що відомо
14 грудня, 2025, 21:47
Поки існує Російська Федерація і Російська імперія, війна не закінчиться ніколи, вважають військові
Росія вимагає віддати Донбас без бою. Що на це відповідають на передовій?
13 грудня, 2025, 19:15
Axios: Трамп пропонує Росії і Китаю поділити сфери впливу у світі
Axios: Трамп пропонує Росії і Китаю поділити сфери впливу у світі
12 грудня, 2025, 22:32
Остаточні висновки щодо причин події нададуть відповідні служби після проведення перевірок та експертиз
На Київщині родина загинула від отруєння чадним газом, вижив лише чотирирічний хлопчик
12 грудня, 2025, 14:59

Соціум

Українське посольство закликало скасувати виступ балерини-путіністки Захарової в Італії
Українське посольство закликало скасувати виступ балерини-путіністки Захарової в Італії
Працівник імміграційної служби застрелив людину під час мітингу в Міннеаполісі
Працівник імміграційної служби застрелив людину під час мітингу в Міннеаполісі
Китай зламав електронні системи співробітників комітетів Конгресу США – FT
Китай зламав електронні системи співробітників комітетів Конгресу США – FT
Уряд Італії ухвалив новий закон щодо українських біженців у 2026 році
Уряд Італії ухвалив новий закон щодо українських біженців у 2026 році
У Пермському краї розбився вертоліт російського мільйонера: усі загинули
У Пермському краї розбився вертоліт російського мільйонера: усі загинули
У РФ закатували поляка, який не вірив в «справжність» війни в Україні
У РФ закатували поляка, який не вірив в «справжність» війни в Україні

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua