Працівник імміграційної служби застрелив людину під час мітингу в Міннеаполісі

Співробітник Служби імміграційної та митної поліції США (ICE) застрелив жінку в місті Міннеаполіс, штат Міннесота. За версією федеральної влади, загибла нібито намагалася протаранити службовий автомобіль ICE своїм автомобілем. Про це повідомляє ВВС, пише «Главком».

У Міністерстві внутрішньої безпеки США назвали дії жінки актом «внутрішнього тероризму», а стрілянину – самообороною.

Інцидент стався під час протестної акції проти імміграційних операцій ICE, повідомляють місцеві ЗМІ.

«Спроба наїхати на наших правоохоронців із наміром їх убити – це акт внутрішнього тероризму», – йдеться в заяві Міністерства внутрішньої безпеки, яке курирує ICE.

За даними телеканалу CBS, загиблою є 37-річна поетеса Рене Ґуд, громадянка США та мешканка Міннеаполіса.

Мер міста Джейкоб Фрей різко розкритикував версію федеральної влади, назвавши її «сміттєвим наративом», зокрема формулювання про самооборону.

Водночас у DHS заявили, що серед співробітників ICE є постраждалі, які, за їхніми словами, «повністю відновляться». Скільки саме агентів зазнали травм і яких — поки не повідомляється.

За словами начальника поліції Міннеаполіса Браяна О’Гари, жінка перебувала в автомобілі, який перекривав проїжджу частину. У певний момент до неї підійшов співробітник ICE, після чого автомобіль почав рухатися, а згодом пролунали щонайменше два постріли.

Того дня низці міст Міннесоти відбулися масові протести проти жорсткої імміграційної політики адміністрації Дональда Трампа, спрямованої на затримання та депортацію нелегальних мігрантів.

За даними місцевого відділення CBS, під час протестів співробітники ICE застосовували перцеві балончики та силою розганяли учасників акцій. Журналісти каналу повідомляють, що серед мешканців міста поширюється відео інциденту зі стріляниною.

«Неможливо уявити, щоб ця жінка заслуговувала на смерть за свої дії», – сказав один з очевидців телеканалу.

Губернатор штату Міннесота Тім Волз звинуватив імміграційну політику адміністрації Трампа у створенні атмосфери страху та політичних заголовків. За його словами, штату не потрібна «додаткова допомога» з Вашингтона для підтримання порядку. Волз заявив про готовність задіяти Національну гвардію Міннесоти.

Раніше мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей публічно закликав федеральних імміграційних агентів залишити місто.