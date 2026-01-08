США відкриють кримінальну справу проти екіпажу танкера тіньового флоту РФ

Сполучені Штати виконали ордер на арешт танкера Bella I

США готуються висунути кримінальні обвинувачення членам екіпажу нафтового танкера Bella 1, який було затримано в Атлантичному океані. Судно ходить під прапором РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального прокурора США Памелу Бонді.

«Сполучені Штати виконали ордер на арешт танкера Bella I, який перевозив нафту з Венесуели та Ірану, що підпадає під санкції. Танкер Bella I був раніше внесений до списку OFAC за участь у мережі ухилення від санкцій, відповідальній за підтримку іноземних терористичних організацій», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що унаслідок невиконання наказів берегової охорони, члени екіпажу цього судна перебувають під розслідуванням, а проти всіх винних осіб буде порушено кримінальні справи. Міністерство юстиції стежить за кількома іншими суднами з метою вжиття подібних заходів.

Нагадаємо, Берегова охорона США провела дві операції, унаслідок яких було затримано підсанкційні танкери Bella I та Sophia. Обидва судна востаннє причалювали у Венесуелі або прямували до неї.

Як повідомлялося, Велика Британія допомагала Сполученим Штатам провести операцію із захоплення підсанкційного танкера Bella I (Marinera), який плив до Росії.

Напередодні нафтовий танкер Bella 1, який намагався втекти від Берегової охорони США, офіційно було внесено до державного реєстру суден Російської Федерації. Згідно з даними російського морського реєстру судноплавства, танкер відтепер ходить під державним прапором Росії, а портом його приписки є Сочі.