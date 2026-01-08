Головна Світ Соціум
search button user button menu button

США відкриють кримінальну справу проти екіпажу танкера тіньового флоту РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
США відкриють кримінальну справу проти екіпажу танкера тіньового флоту РФ
Екіпаж судна намагався уникнути затримання та втекти від американської берегової охорони
фото: depositphotos (ілюстративне)

Сполучені Штати виконали ордер на арешт танкера Bella I

США готуються висунути кримінальні обвинувачення членам екіпажу нафтового танкера Bella 1, який було затримано в Атлантичному океані. Судно ходить під прапором РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального прокурора США Памелу Бонді.

«Сполучені Штати виконали ордер на арешт танкера Bella I, який перевозив нафту з Венесуели та Ірану, що підпадає під санкції. Танкер Bella I був раніше внесений до списку OFAC за участь у мережі ухилення від санкцій, відповідальній за підтримку іноземних терористичних організацій», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що унаслідок невиконання наказів берегової охорони, члени екіпажу цього судна перебувають під розслідуванням, а проти всіх винних осіб буде порушено кримінальні справи. Міністерство юстиції стежить за кількома іншими суднами з метою вжиття подібних заходів.

Нагадаємо, Берегова охорона США провела дві операції, унаслідок яких було затримано підсанкційні танкери Bella I та Sophia. Обидва судна востаннє причалювали у Венесуелі або прямували до неї.

Як повідомлялося, Велика Британія допомагала Сполученим Штатам провести операцію із захоплення підсанкційного танкера Bella I (Marinera), який плив до Росії.

Напередодні нафтовий танкер Bella 1, який намагався втекти від Берегової охорони США, офіційно було внесено до державного реєстру суден Російської Федерації. Згідно з даними російського морського реєстру судноплавства, танкер відтепер ходить під державним прапором Росії, а портом його приписки є Сочі.

Теги: США флот РФ росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заява Ірану була опублікована перед публікацією Дональда Трампа на Truth Social
Іран засудив напад на Венесуелу
3 сiчня, 12:08
ISW: Росія перетворює Білорусь на плацдарм для ударів по заходу України
ISW: Росія перетворює Білорусь на плацдарм для ударів по заходу України
28 грудня, 2025, 07:16
Речниця МЗС РФ закликала росіян утриматися від поїздок до Німеччини
Захарова закликала росіян утриматися від поїздок до Німеччини
25 грудня, 2025, 20:24
Зеленський: якщо Росія відмовиться, США посилять військову підтримку та санкції
Мирна угода: якщо росіяни відмовлять? Зеленський описав альтернативний сценарій
24 грудня, 2025, 12:24
АЕС України працюють на зниженій потужності через удари по енергетиці
Масована атака РФ змусила українські АЕС зменшити потужність
23 грудня, 2025, 12:37
Каспаров одноосібно очолював рейтинг ФІДЕ з 1985 по 2006 рік із двома короткими перервами
Суд у Москві заочно арештував легендарного чемпіона світу
23 грудня, 2025, 11:09
Путін назвав вимкнення інтернету заходом для зменшення загроз з боку дронів
Путін пояснив росіянам, чому їм необхідно вимикати інтернет
19 грудня, 2025, 19:59
Підводний човен РФ виведено з ладу після серії успішних атак українських дронів
СБУ вперше знищила підводний човен РФ дронами у Новоросійську
15 грудня, 2025, 17:38
Президент заявив, що робота над 20 пунктами мирного документа майже завершена
Зеленський анонсував переговори з американцями: деталі
10 грудня, 2025, 16:31

Соціум

У США спалахнули протести після вбивства жінки співробітником імміграційної служби
У США спалахнули протести після вбивства жінки співробітником імміграційної служби
США відкриють кримінальну справу проти екіпажу танкера тіньового флоту РФ
США відкриють кримінальну справу проти екіпажу танкера тіньового флоту РФ
Українське посольство закликало скасувати виступ балерини-путіністки Захарової в Італії
Українське посольство закликало скасувати виступ балерини-путіністки Захарової в Італії
Працівник імміграційної служби застрелив людину під час мітингу в Міннеаполісі
Працівник імміграційної служби застрелив людину під час мітингу в Міннеаполісі
Китай зламав електронні системи співробітників комітетів Конгресу США – FT
Китай зламав електронні системи співробітників комітетів Конгресу США – FT
Уряд Італії ухвалив новий закон щодо українських біженців у 2026 році
Уряд Італії ухвалив новий закон щодо українських біженців у 2026 році

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua