Лукашенко призначив своєму синові стипендію за «обдарованість»
Гроші має виділити міністерство фінансів із бюджету Білорусі
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав розпорядження про «соціальну підтримку обдарованих учнів і студентів», призначивши стипендію своєму синові Миколі. Документ було підписано 31 грудня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на увагу на «Радыё Свабода».
Документально Лукашенко нібито лише ухвалив рішення ради фонду президента. Гроші має виділити міністерство фінансів із бюджету Білорусі.
Загалом у списку одержувачів стипендії Лукашенка – приблизно 200 осіб.
Миколу Лукашенка в ньому вказано як студента четвертого курсу Білоруського державного університету.
«Радые Свабода» зазначає, що молодший син Лукашенка регулярно опиняється серед «обдарованих» студентів, яким призначають спеціальну стипендію.
За даними журналістів, виплата передбачена на перший семестр і становить 251,99 білоруських рублів на місяць (приблизно 3,6 тисяч грн).
Нагадаємо, 8 грудня було оприлюднено державний бюджет України на 2026 рік. З бюджету 6,6 млрд грн виділено на виплату академічних та іменних стипендій студентам закладів освіти.
Повідомляється, що підвищення стипендій в Україні очікуються з 1 вересня 2026 року. Відомо, що сума виділених на це коштів, більша на 1,2 млрд грн за бюджет для виплат студентам у 2025 році.
Кабінет міністрів у 2023 році призначив довічну стипендію за заслуги у вищій освіті Олександру Зеленському. У документі сказано, що довічна стипендія призначається за видатні заслуги у сфері вищої освіти науково-педагогічним працівникам. Виплати відбуватимуться в межах бюджетних призначень.
