Лукашенко призначив своєму синові стипендію за «обдарованість»

Гроші має виділити міністерство фінансів із бюджету Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав розпорядження про «соціальну підтримку обдарованих учнів і студентів», призначивши стипендію своєму синові Миколі. Документ було підписано 31 грудня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на увагу на «Радыё Свабода».

Документально Лукашенко нібито лише ухвалив рішення ради фонду президента. Гроші має виділити міністерство фінансів із бюджету Білорусі.

Загалом у списку одержувачів стипендії Лукашенка – приблизно 200 осіб.

Миколу Лукашенка в ньому вказано як студента четвертого курсу Білоруського державного університету.

Державну стипендію в Білорусі отримав син Олександра Лукашенка фото: Радыё Свабода

«Радые Свабода» зазначає, що молодший син Лукашенка регулярно опиняється серед «обдарованих» студентів, яким призначають спеціальну стипендію.

За даними журналістів, виплата передбачена на перший семестр і становить 251,99 білоруських рублів на місяць (приблизно 3,6 тисяч грн).

Нагадаємо, 8 грудня було оприлюднено державний бюджет України на 2026 рік. З бюджету 6,6 млрд грн виділено на виплату академічних та іменних стипендій студентам закладів освіти.

Повідомляється, що підвищення стипендій в Україні очікуються з 1 вересня 2026 року. Відомо, що сума виділених на це коштів, більша на 1,2 млрд грн за бюджет для виплат студентам у 2025 році.

Кабінет міністрів у 2023 році призначив довічну стипендію за заслуги у вищій освіті Олександру Зеленському. У документі сказано, що довічна стипендія призначається за видатні заслуги у сфері вищої освіти науково-педагогічним працівникам. Виплати відбуватимуться в межах бюджетних призначень.