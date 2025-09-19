Італія посилила охорону перших осіб після вбивства Чарлі Кірка

Джорджа Мелоні та двоє її заступників отримали охорону найвищого рівня

Премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та двоє віцепремʼєрів отримали охорону найвищого рівня через нещодавнє вбивство у США консервативного активіста Чарлі Кірка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на La Repubblica.

Зазначається, що після вбивства Кірка Міністерство внутрішніх справ Італії видало циркуляр, який передбачав «перегляд і можливе посилення заходів» щодо перших осіб держави: Мелоні, а також її заступникам – міністру закордонних справ Антоніо Таяні та міністру інфраструктури Маттео Сальвіні.

Очільник італійського МЗС повідомив про підвищення рівень охорони. «Атмосфера не найкраща. Я закликаю всіх заспокоїтися. Я нікого не образив», – додав Таяні.

Італійська премʼєрка та віцепремʼєри після приходу до влади у 2022 році обрали для себе охорону другого рівня. Її підвищення означає, що тепер Мелоні, Таяні та Сальвіні супроводжуватимуть два-три броньовані авто з трьома агентами в кожному.

Нагадаємо, у 31-річного Кірка стріляли у середу під час його виступу в університеті у місті Орем (штат Юта). Він помер у лікарні від отриманого поранення. Раніше було затримано і після допиту звільнено двох людей, які підозрювалися у вбивстві. За версією слідства, підозрюваний стріляв з даху будівлі, розташованої поряд із місцем виступу Кірка.

Як повідомлялося, 31-річний Чарлі Кірк був одним із найвпливовіших голосів правого руху MAGA. Він мав мільйони підписників у соцмережах і є автором бестселера «Доктрина MAGA».

Активіст був відомий своєю різкою критикою України та американської допомоги Києву. Він вважав війну «нескінченною» і заявляв, що Україна не зможе перемогти Росію, незалежно від обсягів наданої зброї.

До слова, прокурори штату Юта оголосили, що вимагатимуть смертної кари для Тайлера Робінсона, обвинуваченого у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка, та оприлюднили нові подробиці справи, зокрема текстові повідомлення, в яких він нібито зізнався у скоєному.