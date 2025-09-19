Головна Світ Політика
Італія посилила охорону перших осіб після вбивства Чарлі Кірка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Італія посилила охорону перших осіб після вбивства Чарлі Кірка
Глава МЗС Антоніо Таяні (ліворуч), премʼєрка Джорджа Мелоні та міністр інфраструктури Маттео Сальвіні (праворуч)
фото: Ansa

Джорджа Мелоні та двоє її заступників отримали охорону найвищого рівня

Премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та двоє віцепремʼєрів отримали охорону найвищого рівня через нещодавнє вбивство у США консервативного активіста Чарлі Кірка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на La Repubblica.

Зазначається, що після вбивства Кірка Міністерство внутрішніх справ Італії видало циркуляр, який передбачав «перегляд і можливе посилення заходів» щодо перших осіб держави: Мелоні, а також її заступникам – міністру закордонних справ Антоніо Таяні та міністру інфраструктури Маттео Сальвіні.

Очільник італійського МЗС повідомив про підвищення рівень охорони. «Атмосфера не найкраща. Я закликаю всіх заспокоїтися. Я нікого не образив», – додав Таяні.

Італійська премʼєрка та віцепремʼєри після приходу до влади у 2022 році обрали для себе охорону другого рівня. Її підвищення означає, що тепер Мелоні, Таяні та Сальвіні супроводжуватимуть два-три броньовані авто з трьома агентами в кожному.

Нагадаємо, у 31-річного Кірка стріляли у середу під час його виступу в університеті у місті Орем (штат Юта). Він помер у лікарні від отриманого поранення. Раніше було затримано і після допиту звільнено двох людей, які підозрювалися у вбивстві. За версією слідства, підозрюваний стріляв з даху будівлі, розташованої поряд із місцем виступу Кірка.

Як повідомлялося, 31-річний Чарлі Кірк був одним із найвпливовіших голосів правого руху MAGA. Він мав мільйони підписників у соцмережах і є автором бестселера «Доктрина MAGA».

Активіст був відомий своєю різкою критикою України та американської допомоги Києву. Він вважав війну «нескінченною» і заявляв, що Україна не зможе перемогти Росію, незалежно від обсягів наданої зброї.

До слова, прокурори штату Юта оголосили, що вимагатимуть смертної кари для Тайлера Робінсона, обвинуваченого у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка, та оприлюднили нові подробиці справи, зокрема текстові повідомлення, в яких він нібито зізнався у скоєному.

