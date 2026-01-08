«Перевірив – працює». Залужний прийшов у паспортний сервіс у Лондоні (фото)
Залужний: Відтепер у Лондоні працює «Паспортний сервіс»
Колишній головнокомандувач ЗСУ і посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що у Лондоні запрацював «Паспортний сервіс». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис посла у соцмережах.
«Це був непростий шлях, але ми його здолали. Відтепер у Лондоні працює «Паспортний сервіс», завдяки якому адміністративні послуги для українців стали простішими та доступнішими. Зручна організація простору, чітка логістика та професійна робота команди. Обслуговування громадян України відбувається швидко та ефективно», – йдеться у повідомленні.
Залужний додав: «Особисто перевірив – він вже працює та приймає заявки українців».
Нагадаємо, уряд повернув стандартні обмеження на строк дії закордонних паспортів, призупинені на початку повномасштабного вторгнення РФ. Прострочені документи тепер знову необхідно замінювати, як це було до війни.
