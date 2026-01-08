«Перевірив – працює». Залужний прийшов у паспортний сервіс у Лондоні (фото)

Залужний: Відтепер у Лондоні працює «Паспортний сервіс»

Колишній головнокомандувач ЗСУ і посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що у Лондоні запрацював «Паспортний сервіс». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис посла у соцмережах.

«Це був непростий шлях, але ми його здолали. Відтепер у Лондоні працює «Паспортний сервіс», завдяки якому адміністративні послуги для українців стали простішими та доступнішими. Зручна організація простору, чітка логістика та професійна робота команди. Обслуговування громадян України відбувається швидко та ефективно», – йдеться у повідомленні.

фото: Валерій Залужний/Facebook

Залужний додав: «Особисто перевірив – він вже працює та приймає заявки українців».

фото: Валерій Залужний/Facebook

Нагадаємо, уряд повернув стандартні обмеження на строк дії закордонних паспортів, призупинені на початку повномасштабного вторгнення РФ. Прострочені документи тепер знову необхідно замінювати, як це було до війни.