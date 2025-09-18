Головна Скотч Курйоз
Британський бренд випустив золоті кулони з екскрементів собак

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Кожен кулон, виготовлений на замовлення, виготовляється вручну ювеліром-спеціалістом
фото: hoodares

Компанія пропонує приєднатися до списку очікування, щоб отримати шанс стати власником унікального кулона

Британський бренд собачого харчування Butternut Box запустив незвичайну ювелірну послугу – «золоті екскременти». За £9500 (понад 460 тис. грн) власники домашніх улюбленців можуть замовити золотий кулон, усередині якого знаходиться зразок фекалій їхнього собаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Butternut Box.

За задумом, такий аксесуар має дозволити власникам «гордо демонструвати здоров'я свого пса». Ювеліри поміщають зразок екскрементів у капсулу, яка потім вставляється в мініатюрну золоту копію.

Британський бренд випустив золоті кулони з екскрементів собак фото 1
фото: hoodares

У заяві бренду йдеться: «Ми перетворили ідеальні екскременти на кулони, щоб показати світу, що здоров'я кишечника цінніше за золото». Компанія пропонує приєднатися до списку очікування, щоб отримати шанс стати власником унікального кулона.

Як зазначає lbbonline, генеральний директор і засновниця компанії-ініцатора House of Oddities Сачіні Імбулденія розповіла про ідею створення таких ювелірних виробів.

Британський бренд випустив золоті кулони з екскрементів собак фото 2
фото: hoodares

«House of Oddities процвітає, розширюючи творчі межі. Ця кампанія є прекрасним прикладом нашого сміливого, відважного та чудово нетрадиційного мислення. Ми знаємо, що деякі власники домашніх тварин вважатимуть це чудовим, а інші вважатимуть це надзвичайно огидним, але в будь-якому разі це змушує людей говорити. Це найвища ювелірна прикраса, яка символізує турботу власників домашніх тварин про здоров’я та благополуччя своїх собак. І саме тому наші клієнти обирають нас – ми пропонуємо свіжий погляд і завжди розширюємо межі можливого, щоб донести потужне та позитивне повідомлення», - розповіла Сачіні Імбулденія.

Британська акторка Джесс Імпіацці, яка є фронтменом кампанії та живе з вовчаком, аутоімунним захворюванням, часто пов'язаним з проблемами травлення, каже: «Я давно вірила у важливість здоров'я кишечника – як для себе, так і для свого собаки. Знання того, що те, що я годую Бадді, безпосередньо впливає на його самопочуття, вплинуло на моє рішення щодо вибору корму для собак, яким для нас є Butternut Box».

Кожен кулон, виготовлений на замовлення, виготовляється вручну ювеліром-спеціалістом. Кожна покупка також включає всеохоплююче консьєрж-сервісне обслуговування в білих рукавичках, який охоплює все: від кур'єрської доставки зразка стільця до остаточної доставки кулона, виготовленого на замовлення.

Нагадаємо, в одному з сіл китайської провінції Сичуань пара фермерів вирішила розлучитися і поділити майно. Вони довго не могли зрозуміти, як вчинити з 29 курками, і тоді суддя запропонував колишньому подружжю оригінальне рішення. Про це пише «Главком» із посиланням на South China Morning Post.

Жінка на прізвище Ту із села у провінції Сичуань та її чоловік Ян подали заяву на розлучення. Їхній основний заробіток забезпечувало тваринництво. Крім власноруч побудованих будинків, значних активів пара не мала. Оскільки вони були родом із різних сіл, місцеві правила дозволили їм самостійно вирішити питання житла.

Теги: Велика Британія тварини

