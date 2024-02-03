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Politico дізналося, що Байден справді говорить про Трампа за зачиненими дверима

Діана Гасюк
glavcom.ua
Politico дізналося, що Байден справді говорить про Трампа за зачиненими дверима
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден
фото з відкритих джерел

Байден давно занепокоєний підбурюванням Трампом до політичного насильства

Президент США Джо Байден відомий своєю емоційністю за закритими дверима. Однак його справжні думки мало не вислизнули на публіку під час його виступу в Веллі-Фордж минулого місяця з нагоди третьої річниці заколоту 6 січня. Жвавий і розлючений, Байден висміяв Дональда Трампа та його послідовників за те, що вони радіють політичному насильству, пише Politico.

«На своєму мітингу він жартує про підбуреного великою брехнею Трампа зловмисника, який вдарив молотком по черепу Пола Пелосі. І він думає, що це смішно. Він сміявся з цього приводу. Який хворий…», – сказав Байден.

Видання пише, що у приватному оточенні Байден продовжує висловлювати свою думку. За словами осіб, присутніх при приватних розмовах президента з друзями та помічниками, він охарактеризував Трампа  «хворим хріном», який насолоджується чужими нещастями.

Ще одна людина чула, як  Байден нещодавно сказав про Трампа: «Який довбаний мудак цей хлопець».

Ці висловлювання можуть суперечити образу Байдена, якого часто зображують як людину, яка прагне знизити рівень жорстокості і уїдливості в політиці. Але вони також ілюструють гнів, який він відчуває до людини, яку змістив з поста президента і з якою, цілком можливо, зіткнеться знову, зазначає Politico.

За словами трьох людей, знайомих з його приватними розмовами, Байден давно занепокоєний підбурюванням Трампом до політичного насильства, яке, на думку чинного президента, є прямою загрозою для демократії країни та є глибоко антимериканським явищем. Його огида до Трампа ніколи не була таємницею, але в останні місяці лише зросла.

Кампанія Трампа розкритикувала Байдена за його слова.

«Дуже шкода, що безчесний Джо Байден нешанобливо ставиться до президентства як публічно, так і в приватному порядку. Але, знову ж таки, немає нічого дивного в тому, що він не поважає 45-го президента так само, як він не поважає американський народ своєю провальною політикою», – сказав Кріс Лачівіта, один із радників  Трампа.

Нагадаємо, понад половина американських виборців вважає, що якби колишнього президента Трампа засудили за «серйозний злочин», це було б «справедливим результатом».

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Теги: росія США Дональд Трамп українці Курт Волкер

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