Пентагон назвав основну тему наступного «Рамштайну»
Ключовим питання «Рамштайну» буде присвячене довгостроковим потребам України
Засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн», яке відбудеться 23 січня, буде присвячене довгостроковим потребам України. Про це заявила заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє AP.
«Попри те, що ми не можемо надати нашу допомогу в галузі безпеки прямо зараз, наші партнери продовжують це робити», – сказала Сінгх.
Зустріч буде віртуальною, оскільки міністр оборони Ллойд Остін все ще відновлюється вдома після ускладнень лікування раку простати.
Пентагон оголосив про свою останню допомогу Україні у сфері безпеки 27 грудня. Пакет вартістю 250 млн доларів включав 155-міліметрові снаряди, зенітні ракети «Стінгер» та інші предмети, взяті з існуючих запасів США.
З того часу США не змогли надати допомогу, оскільки гроші на поповнення цих запасів закінчилися, а Конгрес ще не затвердив додаткових коштів.
Допомога Україні та Ізраїлю на суму понад $110 млрд зупинилася через розбіжності між Конгресом та Білим домом щодо інших політичних пріоритетів, включаючи додаткову безпеку на кордоні США та Мексики.
Як повідомлялося, нова зустріч Контактної групи з оборони України («Рамштайн») запланована на 23 січня.
Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров розповів про основні результати 17-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України у рамках формату «Рамштайн»
Як повідомлялося, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вперше взяв участь у засіданні контактної групи з питань оборони України у рамках формату «Рамштайн».
Крім того, 22 листопада під час засідання «Рамштайн» була створена коаліція розвитку ППО. Лідерами в її організації є Німеччина та Франція.
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