Пентагон назвав основну тему наступного «Рамштайну»

Зустріч пройде в онлайн-форматі, оскільки міністр оборони Ллойд Остін відновлюється після лікування

Ключовим питання «Рамштайну» буде присвячене довгостроковим потребам України

Засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн», яке відбудеться 23 січня, буде присвячене довгостроковим потребам України. Про це заявила заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє AP.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Попри те, що ми не можемо надати нашу допомогу в галузі безпеки прямо зараз, наші партнери продовжують це робити», – сказала Сінгх.

Зустріч буде віртуальною, оскільки міністр оборони Ллойд Остін все ще відновлюється вдома після ускладнень лікування раку простати.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пентагон оголосив про свою останню допомогу Україні у сфері безпеки 27 грудня. Пакет вартістю 250 млн доларів включав 155-міліметрові снаряди, зенітні ракети «Стінгер» та інші предмети, взяті з існуючих запасів США.

З того часу США не змогли надати допомогу, оскільки гроші на поповнення цих запасів закінчилися, а Конгрес ще не затвердив додаткових коштів.

Допомога Україні та Ізраїлю на суму понад $110 млрд зупинилася через розбіжності між Конгресом та Білим домом щодо інших політичних пріоритетів, включаючи додаткову безпеку на кордоні США та Мексики.

Як повідомлялося, нова зустріч Контактної групи з оборони України («Рамштайн») запланована на 23 січня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров розповів про основні результати 17-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України у рамках формату «Рамштайн»

Як повідомлялося, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вперше взяв участь у засіданні контактної групи з питань оборони України у рамках формату «Рамштайн».

Крім того, 22 листопада під час засідання «Рамштайн» була створена коаліція розвитку ППО. Лідерами в її організації є Німеччина та Франція.