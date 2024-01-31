США завдали ударів по озброєнню хуситів у Ємені

Сили центрального командування США завдали удару та знищили підготовлену до запуску хуситську ракету

Сьогодні війська Сполучених Штатів Америки вчергове атакували об'єкт хуситів на території Ємену. Про це повідомляє Центральне командування збройних сил США у Twitter.

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«31 січня приблизно о 15:30 (за місцевим часом) сили центрального командування США завдали удару та знищили підготовлену до запуску хуситську ракету класу «земля-повітря», – сказано в повідомленні.

Як уточнили в центральному командуванні, ракету виявили в районі Ємену, який контролюють хусити. Вона являла собою загрозу для американських літаків.

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Раніше повідомлялося, що Збройні сили США збили крилату ракету, яку єменські хусити випустили в бік Червоного моря. Ракета була збита есмінцем військово-морських сил США.

Нагадаємо, 29 січня хусити завдали ракетного удару по військовому кораблю США поблизу узбережжя Ємену.

Ракету було запущено по передовій опорній плавучій базі «Льюіс Пуллер» у Аденській затоці. Це судно надає логістичну підтримку американським військам у регіоні. Наразі невідомо, чи вдалося хуситам вразити судно.

У відповідь США і Велика Британія нанесли низку повітряних ударів по військових об’єктах бойовиків.

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Раніше повідомлялося, що внаслідок нічної атаки безпілотників на американську базу в Йорданії поблизу кордону з Сирією загинули троє військовослужбовців армії США, ще понад 20 зазнали поранень.

Нагадаємо, у Червоному морі хусити атакували британський військовий корабель HMS Diamond.